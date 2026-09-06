Trânsito intenso, filas longas e corredores lotados marcam o primeiro sábado da Bienal do Livro de São Paulo 2026. O evento teve início na sexta, 4, mas já era esperado que a maior movimentação ocorresse neste dia 5, já que os ingressos foram esgotados. A organização informou que o total de público será divulgado apenas após o encerramento da Bienal.

A programação oficial conta com participação de escritoras como a americana Lynn Painter, fenômeno das comédias românticas, e a britânica Alice Oseman, criadora de Heartstopper. Ambas são sucesso com o público adolescente e jovem adulto, que lotou os corredores desde a manhã.

Um painel também antecipa detalhes da cinebiografia da escritora Carolina Maria de Jesus com participação da atriz Maria Gal, de Vera Eunice, filha de Carolina Maria de Jesus e atriz na produção; Clayton Nascimento, ator e preparador de elenco do longa; e da escritora Conceição Evaristo, que também participa do filme.

A chuva que afetou a capital desde manhã complicou o trânsito ao redor do Anhembi. A reportagem do Estadão gastou cerca de 1 hora e 20 minutos em um trajeto de 5,5 km.

O engarrafamento piorou bastante no entorno do centro de convenções; confira tudo o que você precisa saber para evitar perrengue e frustração na sua visita.

Dentro do evento, era difícil se locomover por alguns dos corredores. Os espaços que dividiam os estandes das editoras Rocco, Record, Companhia das Letras e Globo Livros estavam abarrotados por volta das 14h e algumas filas ocupavam dezenas de metros.

As amigas Vitória Pessoa, Beatriz Moraes e Amanda Pazzan, de 18 anos, chegaram no Distrito Anhembi perto das 8h e aguardavam a abertura dos portões, às 10h. Contaram que as filas estavam mais tranquilas nas primeiras horas da manhã, mas pioraram conforme o evento enchia. Demoraram cerca de 1 hora para entrar no estande da Companhia das Letras e ficaram cerca de 40 minutos na fila do caixa da Record.

Já Nathalia Fernandes, de 20 anos, contou que enfrentou uma 1h30 no caixa da Intrínseca. Quando cruzou com a reportagem, estava há cerca de 40 minutos em outra fila. Ela afirma que já esperava enfrentar a multidão e o tempo de espera, mas que os perrengues atrapalham um pouco a experiência da Bienal.

Nas últimas edições do evento, a lotação tem sido comum nos finais de semana. Para quem ver evitar a multidão, a dica é vir durante a noite nos dias úteis. O ingresso noturno é revertido em cashback para a compra de livros na feira.

A Bienal do Livro segue até o dia 13 de setembro, no Distrito Anhembi. O domingo, 6, e o próximo sábado, 13, também estão com ingressos esgotados.