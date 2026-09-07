O episódio Cidade Selvagem, Fauna Urbana, do programa Caminhos da Reportagem, vai ao ar nesta segunda-feira (7), às 23h30, na, com uma análise sobre a vida silvestre que ainda resiste, adaptando-se aos impactos da expansão urbana da cidade de São Paulo (SP). A premiada atração da emissora pública mostra algumas das iniciativas para recuperação e preservação da fauna e flora nativas na maior metrópole da América Latina.

Apesar da prevalência já estabelecida da espécie humana ter transformado profundamente a paisagem, a capital paulista ainda abriga vida selvagem sob o asfalto e acima dos prédios, sendo que registros históricos e os nomes próprios de alguns lugares mantêm viva a memória da fauna nativa.

Os povos originários davam nomes para as áreas usando os animais como referência: M'Boi Mirim significa cobra pequena (como a Dormideira, Dipsas mikanii); o Rio Tamanduateí rememora o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla); o Tatuapé, o caminho do tatu (Dasypus novemcinctus).

Na edição, o Caminhos da Reportagem mostra que essa relação ancestral com a fauna é preservada na Terra Indígena Jaraguá, onde 45 famílias Guarani mantêm relação sustentável com o território e forte vínculo espiritual com os animais. Liderança tradicional da Tekoa Yvy Porã, Márcio Mendonça Boggarim, ou Guarani Karaí Werá Mirim, em tupi-guarani, destaca a relevância das abelhas nativas sem ferrão para a cultura local:

"Todos os animais, para nós Guarani, são considerados sagrados. O Guarani se fortalece mentalmente por meio dessas espécies nativas, principalmente a Jataí [Melipona rufiventris]. A gente utiliza a cera, a própolis e o mel para fazer batismo e curar pessoas doentes", afirma.

Outro entrevistado é o ornitólogo Luís Fábio Silveira, diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), que comenta que a região era marcada por uma transição geográfica singular: "Tinha essa mescla de Mata Atlântica com campos naturais, tanto que a cidade, antes de chamar São Paulo, se chamava São Paulo dos Campos de Piratininga, informa.

A degradação histórica das matas também motivou iniciativas privadas de restauração. No extremo sul da cidade, dentro da APA Capivari-Monos, Jayme Roso reconstruiu, na década de 1960, uma área desmatada que deu origem à Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sítio Curucutu. "Quando eu cheguei aqui não tinha nada. Acredito que tenha plantado umas 650 mil mudas", ilustra. Sua filha e gestora da reserva, Ana Roso, explica que esse trabalho é feito hoje pelos próprios animais: "Meu pai reflorestou no passado, mas depois a anta [Tapirus terrestris] fez o trabalho dela: ela come frutos maiores e vai dispersando as sementes, ajudando a reflorestar", contextualiza.

Fauna silvestre em São Paulo

De acordo com o Inventário da Fauna Silvestre de São Paulo, o município conta com 1.475 espécies de animais catalogadas, das quais 223 estão ameaçadas de extinção. Para socorrer a fauna vitimada pelo tráfico e por atropelamentos, choques elétricos e linhas de pipa com cerol, o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (Cemacas) opera em duas unidades: uma no Parque do Ibirapuera e outra no Refúgio de Vida Silvestre Anhanguera.

O médico veterinário Felipe Lucato, ouvido pela atração jornalística, aponta a dimensão do trabalho realizado pela instituição.

"O número anual de animais que a gente recebe é em torno de 13 mil. Na alta temporada, chegamos a receber até 2 mil animais por mês, conta.

Contudo, nem todos os espécimes conseguem retornar ao seu habitat natural. O manejo humano inadequado e as sequelas do tráfico ilegal impedem a soltura.

A preservação da fauna também ganha força com a participação ativa da sociedade por meio da ciência cidadã. A fotógrafa e educadora Paula Romano transforma registros de insetos em dados para pesquisadores na plataforma iNaturalist. Com mais de 24 mil postagens, ela já auxiliou na descrição de espécies e no mapeamento de animais ameaçados de extinção. "Felizmente, agora, a gente tem visto muitos pesquisadores usando esse material. A minha autoestima é lapidada a partir disso, enfatiza.

A observação atenta do ambiente urbano pode, ainda, converter cenas comuns em grandes manifestações artísticas. Ao registrar pássaros pousados em fios elétricos na cidade de Santana do Livramento (RS), o repórter fotográfico Paulo Pinto capturou uma imagem que chamou a atenção do diretor de arte e músico Jarbas Agnelli. "Cinco fios é o mesmo número de linhas numa partitura. Fui pro piano e interpretei aquilo", menciona. A composição e o vídeo resultantes alcançaram milhões de visualizações.

Quinze anos depois, Jarbas e Paulo voltaram para Santana do Livramento para fazer nova sinfonia. O projeto, que ficou conhecido como Sinfonia da Energia e contou com outras 60 fotografias de diversos lugares do mundo, foi feito em parceria com a Agência África Creative e com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). Neste ano, a campanha conquistou o Leão de Ouro no Festival Internacional de Criatividade de Cannes. Qual não foi nossa surpresa ao verificar que os pássaros já não estavam mais lá, porque o dono da casa que alimentava os passarinhos já tinha ido embora também. E a mãe que indicou também já não estava mais aqui. Então, diante de tudo isso, o que ficou de lição? Que nós temos que aproveitar o momento, reflete Paulo.

Sobre o programa

No ar desde 2008, o Caminhos da Reportagem é uma das produções jornalísticas brasileiras mais prestigiadas pelo público e a crítica. No final de 2025, o programa da TV Brasil ultrapassou a marca de 100 prêmios recebidos. Os reconhecimentos atestam a relevância editorial, a qualidade jornalística e o compromisso da equipe com reportagens aprofundadas sobre os mais variados temas de interesse público.

Exibido às segundas, às 23h30, o Caminhos da Reportagem tem horário alternativo na madrugada para terça, às 3h. A produção disponibiliza as edições especiais no site do programa e no YouTube da emissora pública. As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site.

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