A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 151 sinistros de trânsito, oito mortes e 166 pessoas feridas nas rodovias federais de Minas Gerais durante os quatro dias da Operação Independência 2026. O balanço, divulgado nesta terça-feira (8), considera as ocorrências registradas entre sexta-feira (4) e segunda-feira (7).

Durante o período, a fiscalização foi reforçada em trechos considerados críticos, com maior risco de sinistros, além do combate a infrações que podem provocar acidentes graves.

O excesso de velocidade foi a infração mais registrada pela PRF, com 3.023 autuações. Também foram contabilizadas 616 autuações por ultrapassagens irregulares, 84 por embriaguez ao volante e 469 pelo não uso do cinto de segurança ou de dispositivo de retenção para crianças.

Segundo a PRF, não foi realizado comparativo com o feriado de 2025 porque, naquele ano, o período da Independência não teve feriado prolongado.