Há 53 anos, o estudante de economia Fernando Augusto da Fonseca foi levado para uma dependência do Exército no Recife. Enquanto era torturado por 20 dias, a mulher grávida e o filho de 3 anos ficaram presos em um hotel. A família foi liberada depois do assassinato de Fernando e da entrega do corpo.

A viagem para o Nordeste tinha ocorrido para fugir da repressão da ditadura militar. Por causa da militância estudantil, Fernando havia sido expulso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), teve de abandonar o emprego e a vida na capital carioca.

Nesta quinta-feira (9), ele foi um dos 23 estudantes homenageados com um diploma de conclusão de graduação pela UFRJ. Outros dois professores da instituição vítimas da ditadura também foram lembrados.

O filho de Fernando, o administrador André Luiz Araújo da Fonseca, de 56 anos, recebeu o diploma em nome do pai e disse que o documento simboliza a realização de um sonho interrompido pelo autoritarismo.

Essa identidade como estudante de Economia era muito forte para ele. O diploma encerra um ciclo, é como se ele estivesse atingindo aquele objetivo lá do passado. De todas as homenagens que ele já tinha recebido, essa para mim é a que tem mais peso, diz.

Vou botar o diploma dele junto com o meu na parede, complementa André, que se orgulha por ser hoje professor da mesma UFRJ.

Rio de Janeiro (RJ), 09/09/2026 - Cerimônia de diplomação póstuma de estudantes e professores da UFRJ mortos e desaparecidos durante a ditadura militar. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Memória e resistência

Durante a cerimônia, o reitor da UFRJ, Roberto de Andrade Medronho, disse que a entrega dos diplomas representa um compromisso com a memória, a verdade e a justiça.

O amanhã depende da nossa coragem de lembrar, da nossa disposição de lutar pelo que acreditamos e, sobretudo, da nossa determinação de defender a democracia todos os dias, para que ninguém se esqueça do que aconteceu, disse Medronho.

O jornalista Franklin Martins, que era presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFRJ em 1968, destacou o papel do movimento estudantil, dos jovens e dos professores na linha de frente da resistência contra a repressão estatal.

Isso significou, segundo ele, na recusa em aceitar a submissão, mesmo diante de ataques de cavalaria, invasões a universidades, tiros e agressões.

Franklin Martins disse que a recuperação dessa memória serve de exemplo para a melhoria das lutas sociais atuais.

Eu espero que outras universidades façam a mesma coisa. Para que a memória fique, para que eles sejam lembrados e semeiem a luta pela democracia pelo país, disse.

A atual coordenadora-geral do DCE Mário Prata da UFRJ, Malu Cerqueira, disse que a diplomação tem significado duplo: reparação às famílias dos desaparecidos e uma tomada de posição política voltada para o presente.

Essa é a memória que a gente quer que essa universidade preserve. Não a memória de torturadores, mas a dos melhores filhos do povo, dos lutadores que enfrentam esse regime autoritário, disse Malu.

Homenageados

Um primeiro nome já havia sido homenageado com um diploma póstumo em julho de 2026: o estudante de economia Stuart Angel Jones. Ele foi torturado e assassinado pelo regime em 1971.

O documento foi entregue pelo reitor Roberto Medronho diretamente à irmã de Stuart, a jornalista Hildegard Angel.

O levantamento dos outros nomes foi feito pela Comissão da Memória e da Verdade da UFRJ com base nos relatórios oficiais do país.

>> Veja abaixo a lista dos 23 estudantes homenageados nesta quinta-feira:

  • Adriano Fonseca Fernandes Filho
  • Ana Maria Nacinovic
  • Antônio de Pádua Costa
  • Antônio Teodoro de Castro
  • Antônio Sérgio de Matos
  • Arildo Airton Valadão
  • Áurea Eliza Pereira Valadão
  • Ciro Flávio Salazar e Oliveira
  • Fernando Augusto da Fonseca
  • Flávio Carvalho Molina
  • Frederico Eduardo Mayr
  • Guilherme Gomes Lund
  • Hélio Luiz Navarro
  • Jana Moroni Barroso
  • José Roberto Spigner
  • Kleber Lemos da Silva
  • Luiz Alberto Andrade de Sá e Benevides
  • Maria Célia Corrêa
  • Maria Regina Lobo Leite Figueiredo
  • Mário de Souza Prata
  • Paulo Costa Ribeiro Bastos
  • Solange Lourenço Gomes
  • Sonia Maria Lopes de Moraes

Outros dois homenageados da noite já eram formados ou atuavam como docentes na época da sua morte e receberam o reconhecimento de seus vínculos e legados institucionais. São eles:

  • Lincoln Bicalho Roque, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais
  • Raul Amaro Nin, pesquisador da Faculdade de Engenharia

Tags:
diplomas póstumos | ditadura milita | UFRJ

Agência Brasil - UFRJ homenageia vítimas da ditadura com diplomas póstumos

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