A Fitch elevou a classificação de risco da Embraer, com o rating de IDR passando para BBB e perspectiva estável, citando principalmente a posição de liquidez considerada robusta. Segundo a agência, a companhia combina histórico de geração positiva de fluxo de caixa livre (FCF), flexibilidade financeira e acesso a mercados de crédito no Brasil e no exterior, o que dá suporte à capacidade de cumprir compromissos e atravessar ciclos do setor.

No comunicado, a Fitch detalha que, em 30 de junho de 2026, a Embraer tinha dívida de US$ 2,5 bilhões, com títulos não garantidos transfronteiriços representando 65% do total, além de dívida da Eve de US$ 312 milhões, equivalente a 12%. Na mesma data, o caixa disponível da Embraer somava US$ 2,0 bilhões, excluindo a Eve (US$ 403 milhões), montante que, de acordo com a agência, é suficiente para cobrir as amortizações da dívida até pelo menos 2035.

A liquidez também é apoiada por uma linha de crédito rotativa (RCF) de US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2029. A Fitch afirma esperar que a empresa mantenha disciplina na gestão de liquidez, com atuação proativa na administração de passivos para limitar a exposição ao risco de refinanciamento. A agência acrescenta que cerca de 90% do caixa, equivalentes e investimentos financeiros da Embraer estavam denominados em dólares em 30 de junho de 2026, e que uma parcela relevante desses recursos é mantida no exterior.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.