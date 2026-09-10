Em agosto, as exportações brasileiras aos Estados Unidos cresceram 12,1% em valor na comparação com o mesmo mês de 2025, segundo o Monitor do Comércio Brasil-EUA, elaborado pela Amcham Brasil com base em dados do Comexstat. O avanço, porém, foi acompanhado por queda de 17,3% na quantidade exportada, que atingiu o menor nível para um mês de agosto desde 2021.

"O crescimento em valor foi sustentado pelo aumento dos preços médios, embora produtos como carne bovina, semimanufaturados de ferro ou aço, aeronaves e café também tenham registrado altas relevantes em quantidade", aponta a Câmara de Comércio norte-americana em nota.

A entidade destaca que o desempenho mensal já foi impactado pelas tarifas adicionais de 40% e 50%, impostas pelos EUA a partir de agosto do ano passado. Apesar do crescimento do valor dos embarques em igual mês deste ano, os produtos atualmente sujeitos às sobretaxas mais elevadas, de 25% a 37,5%, registraram queda de 10,5%, observa a Amcham.

No acumulado de janeiro a agosto, as vendas do Brasil com destino ao mercado norte-americano somaram US$ 24,1 bilhões, o que representa tombo de 9,7% frente a igual período de 2025.

"O comércio bilateral permanece em trajetória de retração em 2026, com queda tanto das exportações quanto das importações. Brasil e Estados Unidos comercializaram cerca de US$ 5,2 bilhões a menos no ano, com perdas para ambas as economias. Esse quadro reforça a importância de buscar soluções que reduzam barreiras e contribuam para fortalecer o comércio bilateral", afirma Abrão Neto, presidente da Amcham Brasil.

Grandes setores

O Monitor da Amcham Brasil mostra que a retração das vendas brasileiras aos Estados Unidos no acumulado do ano alcança os três grandes setores da economia, em contraste com o desempenho das exportações brasileiras para os demais mercados.

De janeiro a agosto, as exportações da indústria de transformação aos EUA caíram 4,9%, enquanto as vendas do setor para o restante do mundo subiram 6,6%. Na indústria extrativa, as vendas ao mercado norte-americano recuaram 28,9%, enquanto avançaram 19,6% para os demais mercados. Por fim, na agropecuária, os embarques para os EUA caíram 26,7%, enquanto cresceram 9,5% para o restante do mundo.

Entre os dez principais produtos exportados aos Estados Unidos no acumulado do ano, seis registraram queda, com destaque para petróleo bruto (-31,5%); semimanufaturados de ferro ou aço (-4,3%); ferro-gusa (-8,1%) e celulose (-1,9%).