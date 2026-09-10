O chefe do sistema de controle de tráfego aéreo britânico foi convocado para uma reunião com o ministro dos transportes do país, enquanto as companhias aéreas se esforçam nesta quarta-feira, 9, para se recuperar do atraso causado por problemas técnicos que forçaram o cancelamento de mais de 1.750 voos no Reino Unido.

Os problemas começaram na terça-feira, 8, interrompendo viagens e deixando passageiros retidos por horas nas pistas e terminais dos aeroportos. Espera-se que os atrasos nos voos continuem ao longo desta quarta-feira, enquanto as companhias aéreas realocam os passageiros retidos e trabalham para reposicionar as aeronaves que ficaram em aeroportos errados devido aos cancelamentos.

O Serviço Nacional de Tráfego Aéreo do Reino Unido (NATS), responsável pelo sistema de controle de tráfego aéreo, atribuiu os problemas a "uma falha em nosso sistema de processamento de voos", que já foi resolvida. Os atrasos se espalharam por 15 aeroportos do Reino Unido e outros, enquanto companhias aéreas e aeroportos trabalhavam para eliminar o enorme acúmulo de voos atrasados.

Em um comunicado divulgado no X, o Aeroporto de Heathrow, o maior da Europa, pediu aos passageiros que verificassem o status de seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto e que "viajassem somente se a operação do voo estivesse confirmada".

"Pedimos desculpas aos afetados e informamos que temos funcionários extras em todos os nossos terminais para dar suporte aos passageiros enquanto trabalhamos com a NATS e as companhias aéreas parceiras para restabelecer as operações normais o mais rápido possível", disse o Aeroporto de Heathrow.

As companhias aéreas de baixo custo Ryanair e Wizz Air pediram que o chefe da NATS, Martin Rolfe, considere renunciar ao cargo após a segunda grande falha no sistema de controle de tráfego aéreo em três anos. A companhia aérea de baixo custo EasyJet afirmou que alguns de seus voos ficaram "impossíveis de operar" e que a falha no sistema causou "atrasos em voos por toda a Europa".

Nesta quarta-feira, Rolfe pediu desculpas pelo transtorno causado pela falha, mas afirmou que o sistema de controle de tráfego aéreo do Reino Unido continua sendo um dos mais seguros e eficientes do mundo.

"Nosso trabalho também é garantir a segurança das pessoas", disse ele à BBC. "Nunca fazemos isso de forma leviana. Só agimos assim quando há um problema que não pode ser resolvido rapidamente e precisamos tomar medidas para garantir a segurança daqueles que estão voando, que estão no ar naquele momento. E quando conseguimos restaurar esses sistemas incrivelmente complexos, fazemos isso o mais rápido possível."

Neal McMahon, diretor de operações da Ryanair, pediu a renúncia de Rolfe. Na terça-feira, a Ryanair informou que mais de 65 mil passageiros foram afetados e que mais de 50 voos programados foram cancelados.

"Quantas falhas mais os passageiros terão que suportar antes que o supervalorizado CEO da Nats, Martin Rolfe, assuma a responsabilidade por sua repetida má gestão e renuncie?", questionou McMahon. "Mais de três anos após o colapso catastrófico do sistema da Nats em 2023, fica claro que nada mudou."

Por sua vez, a secretária de Transportes, Heidi Alexander, solicitou mais esclarecimentos e convocou Rolfe para uma reunião.

"Estou buscando garantias de que as lições serão aprendidas e que os sistemas que dão suporte à aviação estão à altura da tarefa", disse ela em uma postagem no X.

Os aeroportos afetados incluíam Heathrow e Gatwick, bem como os de Manchester, Birmingham e da Escócia. Eles alertaram os passageiros para verificarem o status de seus voos com suas respectivas companhias aéreas. (Fonte: Associated Press).