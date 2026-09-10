O Tribunal de Contas da União (TCU) votará nesta quarta-feira, 9, o processo de acompanhamento das renovações contratuais da Enel Distribuição Rio e Equatorial Pará Distribuidora de Energia. O relator é o ministro Jhonatan De Jesus.

No mês passado, a Corte de Contas deu aval à renovação contratual de seis distribuidoras de energia elétrica: Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), Neoenergia Coelba, Energisa Mato Grosso, Neoenergia Cosern, Neoenergia Elektro e Energisa Sergipe.

É feita a avaliação do trâmite regulatório e legal que levou à decisão do governo em prorrogar tais contratos por 30 anos. Ou seja, é avaliado o procedimento na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e no Ministério de Minas e Energia (MME). Até agora, não houve nenhum impedimento feito pela Corte de Contas.

Veja os principais processos previstos para votação:

- Acompanhamento da prorrogação dos contratos de concessão das distribuidoras Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e Enel Distribuição Rio;

- Monitoramento das deliberações decorrentes de auditoria integrada sobre a qualidade e a confiabilidade dos dados do Cadastro Único e os controles de focalização do Programa Bolsa Família;

- Relatório de auditoria destinado ao exame de possíveis danos ao erário na execução do contrato das obras de construção do Lote 14 da Ferrovia Norte-Sul (FNS);

- Tomada de Contas Especial instaurada para apurar prejuízo decorrente de investimento em fundo de participação voltado ao setor de óleo e gás;

- Acompanhamento do processo de desestatização do sistema rodoviário da BR-116/251/MG, entre Montes Claros/MG, divisa MG/BA e Governador Valadares/MG - Rota das Gerais;

- Relatório de Acompanhamento da estruturação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN);

- Monitoramento de determinações e recomendações relacionadas a irregularidades identificadas na execução do Programa Nacional de Reforma Agrária e à gestão dos assentamentos rurais.