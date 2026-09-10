A Avianca, a GE Aerospace e a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF) anunciaram acordo de financiamento para serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO) de motores CFM56 da companhia aérea colombiana na oficina Celma, da GE, no Brasil.

Segundo comunicado, o financiamento pode chegar a até US$ 300 milhões, estruturado pelo Citibank e apoiado por seguro de crédito à exportação (SCE) fornecido pela ABGF, operadora do programa brasileiro de seguro de crédito à exportação. As empresas destacaram que é a primeira vez que uma companhia aérea não brasileira obtém financiamento nesse modelo para serviços de manutenção de motores.

De acordo com a ABGF, a estrutura busca apoiar a exportação de serviços brasileiros de alto valor e reforçar a presença internacional das empresas do País. A GE afirmou que a unidade Celma é sua principal operação de revisão de motores na América Latina e responde por cerca de 25% da manutenção interna global de motores da companhia, distribuída em cinco unidades em Petrópolis (RJ), Rio de Janeiro e Três Rios.

A Avianca afirmou que o acordo dá flexibilidade para executar planos de manutenção dentro da estratégia de sinergias de frota do Abra Group, do qual a empresa faz parte, ao lado de Gol e Wamos.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.