A Bombardier, empresa canadense do setor aeroespacial, informou que mantém os planos de continuidade de seus investimentos em colaboradores, clientes e comunidades onde atua nos Estados Unidos.

"A indústria aeroespacial americana é claramente uma vencedora em termos de comércio e exportações. A Bombardier contribui significativamente para o setor, gerando dezenas de milhares de empregos nos Estados Unidos", afirmou a companhia em comunicado divulgado na segunda-feira.

A manifestação ocorre em meio a críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à empresa canadense, concorrente da brasileira Embraer. Segundo Trump, a Bombardier não venderá mais seus produtos em território americano, em meio à ofensiva comercial do republicano contra o Canadá.

"Os funcionários americanos da Bombardier estão espalhados por todos os Estados Unidos, com unidades no Kansas, Texas, Arizona, Flórida, Connecticut, Illinois, Delaware, Califórnia, Washington D.C. e Nova Jersey, além de presença direta em mais de 20 estados", disse a empresa. As aeronaves da Bombardier criam dezenas de milhares de empregos nos EUA por meio da crescente presença da empresa no país, bem como em sua cadeia de suprimentos, composta por aproximadamente 2.800 empresas americanas em 47 estados. A empresa informou ainda que investe mais de US$ 2,5 bilhões em fornecedores anualmente.

A Bombardier citou que suas aeronaves são construídas com componentes fabricados nos Estados Unidos, como motores e muitos outros sistemas essenciais fornecidos por grandes empresas americanas. "Notavelmente, as asas do jato executivo mais rápido do mundo são fabricadas por trabalhadores americanos na unidade da Bombardier em Red Oak, Texas", pontuou a companhia.