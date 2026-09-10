A Valia, entidade fechada de previdência complementar (EFPC) - que reúne empresas de mineração e logística, entre outros segmentos - pretende superar a marca de 200 mil participantes até 2028, o que representa um incremento de mais de 30% do total de clientes.

Hoje, a Valia reúne 150 mil pessoas, entre participantes, aposentados e pensionistas. A entidade administra patrimônio superior a R$ 34 bilhões e atende 60 clientes corporativos. Nos últimos anos entregou rentabilidade de 12,09% (2025), 8,77% (2024) e 11,23% (2023).

"A discussão sobre previdência deixou de ser um tema exclusivo da aposentadoria. Ela está diretamente conectada ao bem estar financeiro, à produtividade, ao engajamento e à tranquilidade das pessoas durante toda a vida profissional", afirma Rodrigo Carvalho, diretor de Seguridade da Valia. "Queremos compartilhar a experiência da Valia com um número cada vez maior de empresas e pessoas."