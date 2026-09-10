A D-Wave Quantum anunciou nesta terça-feira, 8, a assinatura de um acordo definitivo com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos que dará à companhia acesso a até US$ 100 milhões em recursos da Lei CHIPS and Science, de incentivo a fabricação de semicondutores. O financiamento será destinado a acelerar pesquisa e desenvolvimento em computação quântica.

Como condição para o desembolso dos recursos, o Departamento de Comércio receberá uma participação acionária minoritária e sem poder de controle na D-Wave.

Segundo a empresa, os recursos serão usados para desenvolver computadores quânticos mais potentes e ampliar a capacidade de suas duas principais tecnologias. Um dos projetos prevê uma máquina com 100 mil qubits, voltada a tarefas complexas como otimização de processos, simulação de materiais, blockchain e inteligência artificial (IA).

A D-Wave também quer avançar no desenvolvimento de outro sistema, com 10 mil qubits, capaz de executar mais de 1 milhão de operações. A tecnologia poderá ser usada, por exemplo, em pesquisas de química e aplicações de IA.

O CEO da companhia, Alan Baratz, afirmou que o aporte ajudará a ampliar a capacidade doméstica dos EUA em computação quântica, fortalecer a cadeia de suprimentos e acelerar a comercialização de sistemas mais avançados.