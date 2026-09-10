O preço médio do gás de cozinha devolveu na primeira semana de setembro a queda registrada na última semana de agosto, voltando ao nível de R$ 114 o botijão de 13 quilos, alta de 0,2% em relação à semana anterior, mas encontrado a um preço médio de R$ 161 por botijão na região Sul, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O óleo diesel S-10 ficou estável na mesma comparação, com preço médio de R$ 6,88 por litro, e a gasolina caiu 0,3%, para média de R$ 6,53 por litro.

Entre as regiões, os preços mais altos do diesel S-10 e da gasolina foram registrados no Norte, a R$ 9,25 e R$ 8,99 o litro, respectivamente, segundo dados da ANP.