A iniciativa tem como objetivo revelar e divulgar gravações de obras musicais inéditas, abrindo espaço na programação da Rádio MEC para cantores, compositores e instrumentistas de todo o país. As músicas concorrentes devem ter identificação com o perfil musical da emissora. No caso das obras com letra, o idioma deve ser obrigatoriamente o português.

A Rádio MEC nasceu de uma tradição pioneira e inovadora no rádio brasileiro. Ao realizar mais uma edição do prêmio, a emissora reafirma essa vocação de ampliar o acesso à cultura e aproximar as pessoas de repertórios até então pouco conhecidos, além de valorizar artistas de todo o país que produzem música clássica, instrumental e para a infância. O Prêmio já faz parte do nosso calendário e combina memória, criação artística, diversidade cultural e compromisso com a formação de novos públicos, afirma Antonia Pellegrino, presidente da EBC.

Ao todo, serão concedidos nove prêmios em três categorias. Pelo júri, as premiações são para Melhor Música Clássica, Melhor Intérprete de Música Clássica, Melhor Música Instrumental, Melhor Intérprete de Música Instrumental, a Melhor Música para Infância e Melhor Intérprete de Música para Infância. Pelo voto popular, serão três prêmios: Melhor Música Clássica, a Melhor Música Instrumental e a Melhor Música para Infância.

As músicas classificadas serão divulgadas em 25 de setembro e passarão a ser veiculadas nas programações das emissoras da Rádio MEC, de acordo com o perfil musical. A votação pela internet também começa em 25 de setembro e segue até 15 de novembro. As finalistas serão anunciadas em 18 de novembro, e as vencedoras serão divulgadas em 1º de dezembro. Além da transmissão na Rádio MEC, as músicas vencedoras serão premiadas com troféus.

Serviço

Prêmio Rádio MEC está com inscrições abertas até o domingo (13). Acesse radiomec.ebc.com.br, confira o regulamento e realize o seu cadastro.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Rádio MEC na internet e nas redes sociais

Site: https://radiomec.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radiomec

Spotify: https://open.spotify.com/user/radiomec

YouTube: https://www.youtube.com/radiomec

Facebook: https://www.facebook.com/radiomec

X: https://x.com/radiomec

WhatsApp: (21) 99710-0537

Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

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