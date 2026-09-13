apresenta neste domingo (13), às 12h30, mais uma edição especial do Conversa com o Autor gravada diretamente da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip 2026). Comandada por Katy Navarro, a, um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea que transforma histórias marcadas pela memória, pela ancestralidade e pelas desigualdades sociais em obras de grande força literária.

Nascido em Salvador, o escritor é geógrafo e doutor em Estudos Étnicos e Africanos, formação que vai de encontro com sua escrita sensível e conectada às realidades do povo brasileiro. Vencedor dos prestigiados prêmios LeYa, Oceanos e Jabuti, Itamar tornou-se um dos autores nacionais mais traduzidos e lidos no Brasil e no exterior.

No programa ele conta sobre a forma como escreve e de onde vem a inspiração para suas histórias que ele, à princípio, não imaginava que fariam sucesso. Sua trajetória literária inclui os livros de contos Dias, A Oração do Carrasco, Doramar ou a Odisseia: Histórias, além dos romances Torto Arado, fenômeno editorial que ultrapassou um milhão de exemplares vendidos; Salvar o Fogo e Coração sem Medo, que encerra a chamada Trilogia da Terra. Também publicou o livro infantil Chupim, ampliando sua produção para diferentes públicos.

Autor

Apresentado e produzido pela jornalista Katy Navarro, são quase 30 minutos de uma conversa que gira em torno dos lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros. Em 2023, o programa completou uma década.

Os episódios da nova temporada também ficam disponíveis em formato de videocast no canal da emissora pública no YouTube.

Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Conversa com o Autor - Entrevista Itamar Vieira Junior - domingo, dia 13/9, às 12h30, na Rádio MEC AM



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Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

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Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

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