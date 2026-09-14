O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a classificar os receios em relação à inteligência artificial (IA) como uma "farsa" durante uma conversa telefônica realizada nesta segunda-feira, 14, com o CEO da Nvidia, Jensen Huang, um diálogo que ocorreu no palco, diante de uma plateia em Los Angeles. "Os robôs não vão assumir o controle", disse Trump que falava em um evento organizado pelo podcast "All-In" - reduto de muitos dos principais aliados de Trump no setor de tecnologia.

"A América é capaz de liderar e com segurança", disse Huang.

Enquanto isso, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse que uma reunião na Casa Branca com executivos de grandes empresas de inteligência artificial poderá ocorrer ainda no final desta semana ou no início da próxima, em meio à crescente pressão sobre o Congresso para estabelecer diretrizes de segurança para essa tecnologia em expansão. "Será em breve", disse Johnson a repórteres. "Acredito que no final desta semana ou no início da próxima. Mas vamos aguardar para ver", apontou.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, pediu hoje uma ação imediata do Congresso para regulamentar a inteligência artificial - seu apelo mais urgente até o momento por salvaguardas para essa tecnologia em rápida evolução, em meio a alertas de que ela poderia extinguir a humanidade se não fosse controlada.

"O crescimento explosivo da inteligência artificial e os desafios que ela apresenta - isso não é uma farsa", disse Jeffries em sua coletiva de imprensa semanal.