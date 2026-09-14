O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a desaceleração no desenvolvimento de inteligência artificial (IA) no período da manhã desta segunda-feira, 14. "Não matem a galinha dos ovos de ouro!", escreveu ele na rede Truth.

Segundo o republicano, a única razão pela qual está ocorrendo o boom no setor de IA e centros de dados é porque os EUA estão muito à frente de todos os outros países.

Mais cedo, ele escreveu nas redes sociais que o setor de IA não precisa de novas "barreiras de proteção", mas de um presidente "forte e inteligente".

No domingo, os CEOs da OpenAI e SpaceXAI endossaram alertas do chefe da Anthropic, Dario Amodei, sobre os riscos associados ao avanço acelerado em IA e a necessidade de reforçar mecanismos de segurança.

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