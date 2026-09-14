A Samarco fez um repasse de R$ 421 milhões a 45 municípios da bacia do Rio Doce - região que foi atingida, em 2015, pela ruptura de uma barragem operada pela mineradora. O valor corresponde à primeira parcela dos Termos de Investimentos Estruturantes firmados pela empresa com as prefeituras, que preveem aporte total de R$ 2,1 bilhões para apoiar projetos voltados ao desenvolvimento dos territórios.

Os recursos serão destinados a iniciativas definidas pelos próprios municípios, em áreas como saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico e qualidade de vida, observadas as regras de governança, prestação de contas e acompanhamento pelos órgãos competentes e pelas comunidades.

A diretora de Sustentabilidade, Relações Governamentais e Comunicação da Samarco, Mariana Lisbôa, destaca que a iniciativa reforça que o compromisso da empresa com o desenvolvimento dos municípios da bacia do Rio Doce.

A região abrange os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, no Sudeste do País.