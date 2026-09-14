A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) teve crescimento de 53% de suas vendas em agosto em mais um sinal de que a demanda por chips de inteligência artificial (IA) segue aquecida.

A receita de agosto da TSMC foi de 514,8 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 16,35 bilhões), aumento de 53,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A TSMC atua como uma fundição pura, o que significa que ela não cria produtos próprios e fabrica apenas sob encomenda para outras marcas. A companhia é o principal fornecedor de chips para a Nvidia, líder em semicondutores usados para aplicações de IA. A TSMC também fabrica os processadores principais dentro dos iPhones da Apple.

Após o relatório mensal de vendas, o ADR da TSMC cedia 0,13% no pré-mercado de Nova York, às 06h26 (de Brasília).