FOTO: Divulgação - Quanto custa (e como planejar) uma viagem ao Egito em 2026

O Egito costuma aparecer no topo da lista de sonhos dos viajantes brasileiros — e, quase sempre, vem acompanhado da mesma pergunta: "mas quanto custa?". A resposta honesta é: depende. Depende da época, do número de dias, da categoria de hospedagem e, principalmente, da forma como você organiza a viagem — por conta própria ou com pacotes de viagem para o Egito.



O que determina o preço



Alguns fatores mudam bastante o valor final de uma viagem ao Egito:



A época. A alta temporada vai de outubro a abril, quando o clima é mais ameno — e os preços, mais altos. As festas de fim de ano e as férias de julho são os picos. Quem tem flexibilidade e tolera o calor pode encontrar valores melhores em maio ou setembro.



A duração. Um roteiro clássico completo — Cairo, Luxor, cruzeiro pelo Nilo e Assuã — pede de 8 a 10 dias. Menos que isso, e você deixa muita coisa de fora; mais, e entram extensões como Abu Simbel e o Mar Vermelho.



A categoria. Hotéis e barcos de cruzeiro variam de confortáveis a luxuosos, e essa é a variável que mais mexe no orçamento — a diferença entre um cruzeiro quatro estrelas e uma dahabiya exclusiva é enorme.



Passagem aérea: o primeiro grande item



Não há voos diretos do Brasil para o Egito, então o trajeto envolve pelo menos uma conexão — em geral, na Europa ou no Oriente Médio. As tarifas oscilam muito conforme a antecedência e a temporada, e essa costuma ser a maior despesa isolada da viagem.



A dica de sempre vale: quanto antes você comprar, melhor, sobretudo se as datas caem na alta temporada. Ferramentas de alerta de preço e flexibilidade de alguns dias na ida e na volta ajudam a reduzir bastante esse custo.



Custos no destino



Uma boa notícia: uma vez no Egito, o país é relativamente acessível para o brasileiro. O visto de turista. Alimentação, transporte local e compras têm preços convidativos — um prato de koshari, o clássico da culinária de rua, custa poucos reais, e uma refeição em restaurante turístico continua barata para os padrões brasileiros.



Por outro lado, entram no orçamento os ingressos dos monumentos (que se somam rapidamente, já que são muitos), os guias, os traslados e, claro, os cruzeiros Rio Nilo, item praticamente obrigatório do roteiro. Reserve também uma verba para as gorjetas: no Egito, o baksheesh faz parte da rotina, de carregadores a guias e motoristas.



Por conta própria ou com pacote?



Montar tudo sozinho dá mais liberdade, mas no Egito significa lidar com uma logística densa: voos internos entre Cairo e Luxor, reserva do barco, dezenas de ingressos, traslados em cada cidade e a contratação de guias confiáveis. Para muitos viajantes, o custo em tempo e energia — e o risco de imprevistos, como um guia despreparado ou um barco abaixo do esperado — não compensa.



Nesse cenário, o formato de pacote costuma sair mais eficiente e, muitas vezes, mais econômico do que parece, porque os operadores negociam tarifas de hotel, cruzeiro e voos internos em volume. Bons pacotes fechados já reúnem voos internos, cruzeiro, hospedagem, traslados e guias egiptólogos em um único valor, o que dá previsibilidade ao orçamento e elimina a maior parte das dores de cabeça no destino.



O que um bom pacote deve incluir



Na hora de comparar, verifique se o pacote contempla: voos internos (Cairo–Luxor ou Cairo–Assuã); o cruzeiro pelo Nilo com pensão completa; hospedagem no Cairo; traslados aeroporto–hotel–barco; ingressos dos principais monumentos; e guia acompanhante. Fique atento ao que normalmente fica de fora — bebidas a bordo, gorjetas, passeios opcionais como Abu Simbel e o próprio voo internacional. Ler as letras miúdas evita comparar valores que, na prática, não incluem as mesmas coisas.



Como economizar sem abrir mão do essencial



Dá para reduzir o custo sem sacrificar a experiência. Viajar em maio, junho ou setembro, fora dos picos, costuma baratear voos e hospedagem. Fechar o pacote com antecedência garante melhores tarifas e disponibilidade nos barcos de melhor categoria. Grupos e famílias ganham na diluição de custos de guia e traslados. E vale priorizar: um cruzeiro de categoria superior costuma valer mais o investimento do que um hotel cinco estrelas no Cairo, já que é a bordo que se passa boa parte da viagem.



Quando ir e cuidados práticos



A melhor época vai de outubro a abril; julho e agosto pedem cautela, com temperaturas que passam dos 40 °C no sul. Brasileiros devem apresentar o certificado internacional de vacinação contra febre amarela, emitido pela ANVISA. Leve roupas leves que cubram ombros e joelhos para templos e mesquitas, ande com notas pequenas para as gorjetas e beba somente água engarrafada.



Um orçamento realista, item a item



Embora os valores mudem conforme temporada, câmbio e categoria escolhida, ajuda ter uma noção de como o orçamento se distribui numa viagem ao Egito:



Passagem aérea (Brasil–Cairo, ida e volta): costuma ser o maior item isolado da viagem, e o mais sensível à antecedência e à época.



costuma ser o maior item isolado da viagem, e o mais sensível à antecedência e à época. Visto: cerca de US$ 25, obtido na chegada ao aeroporto do Cairo.



cerca de US$ 25, obtido na chegada ao aeroporto do Cairo. Cruzeiro pelo Nilo (3 a 4 noites): um dos itens centrais do orçamento, com variação enorme entre um barco quatro estrelas e uma dahabiya exclusiva.



um dos itens centrais do orçamento, com variação enorme entre um barco quatro estrelas e uma dahabiya exclusiva. Hospedagem no Cairo: de econômica a cinco estrelas, com boa oferta em todas as faixas de preço.



de econômica a cinco estrelas, com boa oferta em todas as faixas de preço. Ingressos e passeios: somam-se rápido, porque os monumentos são muitos; entradas extras, como o interior das pirâmides ou a tumba de Tutancâmon, são cobradas à parte.



somam-se rápido, porque os monumentos são muitos; entradas extras, como o interior das pirâmides ou a tumba de Tutancâmon, são cobradas à parte. Alimentação e transporte local: baratos para o padrão brasileiro.



baratos para o padrão brasileiro. Gorjetas (baksheesh): reserve uma verba específica; a prática é generalizada e faz diferença no dia a dia.

Somando tudo, a passagem aérea e o cruzeiro concentram a maior parte do orçamento, enquanto o custo de vida no destino é surpreendentemente baixo.



Documentos e saúde



Além do passaporte com validade mínima de seis meses, brasileiros precisam do certificado internacional de vacinação contra febre amarela, emitido pela ANVISA pelo menos dez dias antes da viagem. Um seguro-viagem com boa cobertura médica, embora não seja obrigatório, é altamente recomendável. Leve uma pequena farmácia com o básico para desconfortos estomacais — comuns em qualquer mudança de alimentação — e beba somente água engarrafada, inclusive para escovar os dentes.



Vale a pena?



Para a maioria dos viajantes, sim — e com folga. O Egito é o tipo de destino que se faz uma vez e se lembra para sempre. Planejando com antecedência, escolhendo bem a época e comparando o que cada pacote realmente inclui, é possível viver o roteiro dos sonhos sem estourar o orçamento.



E há um detalhe que costuma passar despercebido: o Egito é uma daquelas viagens em que gastar um pouco mais em conforto — um cruzeiro de categoria superior, um bom guia — se traduz diretamente em qualidade da experiência. Mais do que o valor final, o que separa uma boa viagem de uma viagem inesquecível é o planejamento: definir prioridades, reservar cedo e contar com quem conhece o destino. Feita essa lição de casa, o Egito entrega — e entrega muito.

