FOTO: Divulgação - Fluxograma de pagamento instantâneo ligando celular, conta do usuário e plataforma digital autorizada

Pagar o estacionamento pelo celular, dividir a conta do bar em segundos, assinar um streaming sem procurar o cartão na carteira. Em poucos anos, esse conjunto de gestos deixou de ser novidade e virou rotina, inclusive para quem resistia a mexer com banco pelo aplicativo. O lazer digital acompanhou o movimento, e hoje boa parte do que se consome como entretenimento pago no país passa por uma transferência instantânea feita na palma da mão.



Os números do Banco Central dão a dimensão do fenômeno. No segundo semestre de 2025, o Pix respondeu por 54,7% de todas as transações de pagamento no Brasil, com 42,9 bilhões de operações, enquanto os cartões ficaram com 30,4% e 23,8 bilhões de operações. No mesmo período, os brasileiros realizaram 78,4 bilhões de transações em todos os meios de pagamento, movimentando R$ 68,2 trilhões. O crescimento do Pix no semestre foi de 24,3%.



Há um segmento, porém, em que o pagamento instantâneo não é apenas o meio mais popular: é praticamente o único caminho permitido. Nas plataformas que aparecem nas listas de sites de apostas autorizados no Brasil, o meio de pagamento deixou de ser uma preferência do usuário e passou a ser uma exigência da regulamentação federal, com regras específicas sobre de onde o dinheiro pode sair e para onde ele pode voltar.



O que a norma permite e o que proíbe



A Portaria Normativa SPA/MF nº 615, de abril de 2024, definiu as regras de pagamento do setor regulamentado pela Lei nº 14.790/2023. Ela determina que depósitos, saques e pagamento de prêmios sejam feitos exclusivamente por transferência eletrônica entre uma conta cadastrada do apostador e a conta transacional do operador, ambas mantidas em instituições autorizadas pelo Banco Central. As regras publicadas pelo Ministério da Fazenda detalham esse desenho.



Na prática, a lista de meios aceitos é curta e a de proibidos é bem mais longa:



Permitidos: Pix, TED, cartão de débito, cartão pré-pago e transferência entre contas da mesma instituição



Proibidos: dinheiro em espécie, boleto e cheque



Proibidos: cartão de crédito e qualquer outro instrumento de pagamento pós-pago



Proibidos: criptoativos e ativos virtuais



Proibidos: pagamentos vindos de terceiros ou de conta que não tenha sido previamente cadastrada pelo apostador



O pagamento de prêmios segue a mesma lógica em sentido inverso: o valor só pode ser transferido para conta bancária ou de pagamento de titularidade do próprio apostador, previamente cadastrada e mantida em instituição autorizada a funcionar no país.



A parte que muita gente ignora: a titularidade da conta



A regra da conta cadastrada costuma passar despercebida até o momento do saque. Como o dinheiro precisa sair e voltar para uma conta no nome do próprio usuário, não existe espaço para o arranjo informal de usar a conta de um parente, de um amigo ou de terceiros para movimentar valores. Quem tenta esse caminho tende a descobrir o problema justamente quando pede o resgate, com o cadastro travado até a regularização.



Essa exigência não foi criada para complicar a vida do consumidor. Ela cumpre três funções ao mesmo tempo: reduzir o risco de endividamento, já que o apostador só movimenta recursos que efetivamente tem, garantir rastreabilidade das operações e dificultar o uso do setor para lavagem de dinheiro. É o mesmo raciocínio que levou o regulador a vetar o cartão de crédito, instrumento que permitiria gastar dinheiro que ainda não existe na conta.



Por que isso empurrou o setor inteiro para o celular



Quando a norma restringe os meios a transferências eletrônicas e ainda exige que a origem e o destino sejam contas do próprio usuário, o resultado é quase automático: o pagamento passa a ser feito pelo aplicativo do banco, no celular, em tempo real. Não por acaso, a totalidade das plataformas licenciadas exibe o Pix como forma de pagamento principal, e várias trabalham apenas com ele.



Esse desenho conversa com um comportamento que já existia. O Pix bateu recorde diário em 5 de dezembro de 2025, com cerca de 313,3 milhões de transações em 24 horas, segundo o Banco Central. No segundo trimestre de 2026, foram 22,93 bilhões de operações e R$ 10,499 trilhões movimentados no sistema. O consumidor brasileiro já estava acostumado a resolver tudo em segundos pelo telefone quando a regulamentação chegou.



Para o usuário, a mudança tem um efeito prático positivo pouco comentado: a exigência de conta própria e de transferência rastreável cria um registro claro de quanto entrou e quanto saiu. Diferentemente do dinheiro em espécie, cada movimentação fica documentada no extrato, o que ajuda quem quer manter controle sobre o próprio gasto com entretenimento.



Como conferir se a plataforma é regular



A contrapartida dessa facilidade é a necessidade de atenção. A velocidade que torna o pagamento instantâneo conveniente também é o que interessa a quem opera fora das regras, e existem sites que continuam ativos sem qualquer autorização federal, muitas vezes pedindo transferência para contas de pessoas físicas ou oferecendo métodos vetados pela norma.



Alguns sinais ajudam a separar o joio do trigo. Plataformas regulares informam a autorização concedida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e exibem os avisos obrigatórios de idade mínima e de jogo responsável. Elas também não aceitam depósito por boleto, por cartão de crédito, em criptomoedas ou vindo da conta de outra pessoa, justamente porque a portaria proíbe. Qualquer site que ofereça esses caminhos está, por definição, fora do arcabouço legal. A lista oficial de empresas autorizadas é pública e pode ser consultada nos canais do Ministério da Fazenda.



Vale lembrar que a mesma lógica de rastreabilidade que protege o consumidor no setor regulamentado é a que sustenta boa parte das discussões atuais sobre dinheiro parado e movimentação bancária no país, tema que o Acessa.com acompanha na editoria de economia, como no levantamento sobre o dinheiro esquecido em bancos no Brasil.



O pagamento instantâneo, no fim das contas, mudou menos o que o brasileiro consome e mais a forma como ele paga por isso. No caso do entretenimento regulamentado, essa forma virou regra escrita, com nome, número de portaria e consequência para quem a ignora. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

