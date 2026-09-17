estreia faixa com séries de natureza selvagem no horário nobre da programação.

As primeiras atrações são os seriados África: Garras e Mandíbulas e Criaturas do Grande Azul que estreiam em setembro.

Para os próximos meses estão previstas as exibições das obras Um Ano Selvagem na Terra e Batalha dos Alfas. Os programas dos novos seriados ambientais com espécies da fauna ficam disponíveis por dez dias no app TV Brasil Play após a exibição na telinha.

Com quatro episódios de uma hora, a série África: Garras e Mandíbulas marca a reestreia da faixa temática da TV Brasil às quintas, às 21h30. Já Criaturas do Grande Azul é o destaque do canal público para as próximas semanas, a partir do dia 22, às terças, no mesmo horário.

África: Garras e Mandíbulas

A série documental África: Garras e Mandíbulas é uma das novidades da TV Brasil. O conteúdo inédito tem espaço na faixa de programação da emissora dedicada à natureza selvagem. A produção acompanha os hábitos de caça dos seres mais perigosos do continente africano.

Desde os dentes afiados do grande tubarão branco, passando pela velocidade dos grandes felinos até o bote rápido como um raio da serpente negra, o seriado África: Garras e Mandíbulas investiga histórias de ataque e defesa no ambiente natural.

No oceano, na terra ou no ar, alguns animais têm o instinto da caça em busca de presas com estratégias fatais de golpes. Para esses predadores, a missão de garantir a próxima refeição nunca termina. Essas espécies devem matar para sobreviver. Tubarões, felinos e aves de rapina ganham destaque.

Nas águas geladas que rodeiam a ponta sul da África, no Cabo da Boa Esperança, o grande tubarão branco controla a maior cadeia alimentar da Terra. Ele é capaz de alcançar uma velocidade de 40 km/h enquanto caça.

Maior peixe predador dos oceanos, o tubarão branco busca presas como o lobo-marinho australiano, mamífero aquático que têm gordura rica em energia e vive em abundantes colônias, na região da baía Falsa, próximo à Cidade do Cabo. Por sua vez, o lobo-marinho é predador de peixes menores.

A série mostra, ainda, que a savana africana reúne alguns dos predadores mais impressionantes do planeta. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo. Esse felino consegue chegar a até 120 km/h, velocidade que requer um esforço enorme.

Solitários, os guepardos podem se unir para proteger territórios e os defender de outros machos. Apesar disso, dificilmente têm chances contra intrusos formados por uma alcateia de leões, os felinos mais fortes de África. Eles abatem animais velhos, doentes e feridos.

Audiência da estreia

A apresentação na grade do canal de obras documentais com foco na natureza selvagem desperta o interesse do público. O programa África: Garras e Mandíbulas conquistou boa repercussão na janela do primeiro episódio exibido na última quinta-feira, dia 10 de setembro. Com média de 0,31 e audiência, a TV Brasil ficou em 5º lugar no consolidado de três praças Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Na capital do país, com pico de 0,76, a emissora chegou a ficar em 4º lugar. O canal também figurou na 4ª posição no Rio de Janeiro e em São Paulo durante a exibição da série documental. Ao considerar as duas praças, o seriado alcançou 111.380 domicílios, o que representa 0,80% do total de domicílios dessas regiões.

Ao vivo e on demand

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Serviço

África: Garras e Mandíbulas - quinta, dia 17/9, às 21h30, na TV Brasil

África: Garras e Mandíbulas - quinta, dia 17/9, para sexta, dia 18/9, às 3h30, na TV Brasil

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