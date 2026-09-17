O Manchester City completou os confrontos das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Em jogo único nesta quinta-feira e apostando em seus reservas, o atual campeão goleou o 'freguês' Norwich, por 5 a 0, no Etihad Stadium, para se colocar no caminho do surpreendente Brighton. O ex-Palmeiras Allan estreou em grande estilo, com uma assistência e um belo gol.

O rival das oitavas de final será o perigoso Brighton, que perdia por 2 a 0 do Manchester United e buscou a virada, por 3 a 2, na quarta-feira. Em sorteio, ficou definido ainda que o Arsenal visita o Fleetwood Town, o Liverpool recebe o Chelsea, Fulham x Crystal Palace e Everton e Newcastle se encaram nos principais embates. Demais jogos: Sunderland x Brentford, Bradford x Peterborough e Bournemouth x Aston Villa.

Diante de um oponente da segunda divisão e ao qual ganhou seis dos últimos sete jogos em casa, anotando impressionantes 19 gols, sofrendo somente um, o técnico italiano Enzo Maresca não teve dúvidas em descansar quase todo o time, aproveitando para observar seus reservas.

Apenas o meia Cherki foi mantido em relação aos 11 escalados no triunfo por 1 a 0 no clássico com o United, no fim de semana passado. Entre as novidades, o zagueiro brasileiro Vitor Reis e o meia-atacante Allan, recém-contratado do Palmeiras e que fez sua estreia.

E, mesmo todo remodelado, o City é quem assumiu o comanda do jogo e as ações ofensivas. Após trama envolvente, com passes rápidos, Lewis recebeu de Samba dentro da área e bateu arrancando o grito de "uh" da torcida logo de cara. A bola pegou efeito e foi para fora.

O jogo passou por momento sem graça, mas o jovem Samba, de 18 anos, garantiu o primeiro momento de alegria da torcida ao concluir de cabeça o cruzamento do estreante Allan, anotando pela primeira vez com a camisa do City após ser promovido ao time profissional.

Porteira aberta... A torcida ainda festejava quando o atual campeão ampliou. Cherki recebeu livre, avançou e bateu colocado, sem chances ao goleiro Grimshaw. A boa vantagem se transformou em goleada após o intervalo, com o City voltando feroz e anotando duas vezes em menos de 10 minutos.

Allan recebeu de Ait-Nouri na ponta esquerda, cortou o marcador para dentro e depois para fora e bateu rasteiro, por baixo do goleiro. O meia argelino voltou a servir um companheiro pouco depois, desta vez dentro da área. Samba ajeitou o corpo e bateu colocado para anotar pela segunda vez na partida.

McAidoo entrou no lugar de Cherki e por muito pouco não faz o seu. O goleiro espalmou. Logo depois, o atacante cruzou e O'Reilly desviou, raspando. Allan também deixou o gramado e recebeu aplausos dos torcedores, satisfeitos com sua bela estreia. Ainda deu tempo de McAidoo deixar sua marca em batida de primeira de esquerda, fechando o triunfo tranquilo do City.