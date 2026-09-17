O nome e o gênero do primeiro bebê de Lady Gaga foram revelados nesta quinta-feira, 17. Segundo o portal americano TMZ, a cantora é mãe de uma menina chamada Rose Bean Polansky, que nasceu em 9 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Gaga e o marido, o empresário Michael Polansky, mantiveram a criança longe dos holofotes por três meses.

A certidão de nascimento informa que o parto aconteceu às 23h19, no horário local, no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. A existência da filha do casal só veio a público na última sexta-feira, 11, quando a revista People confirmou a informação.

Até o momento, Lady Gaga e Polansky não explicaram publicamente a origem do nome escolhido para a menina. Algumas referências, porém, são apontadas como possíveis inspirações para os nomes Rose e Bean.

Rose significa rosa em inglês e pode ter relação com um momento marcante da carreira de Lady Gaga. De acordo com a revista People, a cantora tem uma tatuagem de uma rosa feita para representar sua participação em uma apresentação de La Vie En Rose, música eternizada por Edith Piaf. Gaga interpretou a canção no filme Nasce Uma Estrela, de 2018, produção que também marcou sua estreia como protagonista no cinema.

Já Bean pode ser uma referência ao cantor e ativista americano Carl Bean. Ele ficou conhecido pela música I Was Born This Way, lançada em 1977, título que mais tarde também inspirou uma das canções mais famosas de Lady Gaga, Born This Way, de 2011.

As associações, no entanto, ainda não foram confirmadas pela cantora ou pelo marido.

Primeiros registros da filha

Pouco antes de a notícia sobre o nascimento ser confirmada, Lady Gaga e Michael Polansky foram vistos juntos no norte da Califórnia. Na ocasião, a cantora carregava a filha em um sling preso ao corpo, em um dos primeiros registros públicos da bebê.

Gaga e Polansky estão juntos desde o fim de 2019. O relacionamento se tornou público em fevereiro de 2020, quando os dois foram fotografados em clima de romance durante o Super Bowl, em Miami. Pouco depois, a artista publicou uma foto ao lado do então namorado nas redes sociais.

Em abril de 2024, Polansky pediu Gaga em casamento após um dia de escalada durante uma viagem do casal. O noivado foi revelado pela própria cantora em julho daquele ano, durante os Jogos Olímpicos de Paris, quando ela apresentou Polansky publicamente como seu noivo.