As bolsas de Nova York fecharam em alta robusta nesta quinta-feira, 17, após três sessões consecutivas de queda, em meio ao alívio dos preços do petróleo após novos sinais diplomáticos no Oriente Médio.

O Dow Jones subiu 0,62%, em 51.779,85 pontos; o S&P 500 ganhou 1,14%, nos 7.637,72 pontos; e o Nasdaq teve alta de 1,69%, encerrando em 26.418,30 pontos.

Wall Street se beneficiou da queda dos preços do petróleo depois das perdas de quarta com a decisão do Federal Reserve (Fed) de subir juros. O tom duro do presidente do BC americano, Kevin Warsh, tranquilizou parte dos investidores, ao sinalizar que ele deve resistir a pressões políticas, segundo analistas. "Nós agora estamos mais confiantes de que o discurso de Warsh em Jackson Hole e a ação de ontem marcaram passos importantes rumo ao restabelecimento da credibilidade", diz o UniCredit.

Entre os destaques, o setor de semicondutores voltou a se fortalecer, colocando em segundo plano as preocupações e alertas recentes relacionados à inteligência artificial (IA). A AMD subiu 6,36%, a Intel saltou 7,67% e a Marvell teve alta de 4,81%. A Nvidia ainda acumulou ganhos de 2,54% depois de falas de seu CEO, Jensen Huang, de que a empresa vai dobrar a venda de chips em 2027. No mesmo evento de Huang, o rei Charles III pediu a altos executivos de big techs que garantam que a IA permaneça sob controle e a serviço das pessoas. Nesta quinta, a OpenAI divulgou seis relatos de comportamento "inesperado ou preocupante" em modelos de

Ações ligadas à criptomoedas também ganharam fôlego, em linha com o bitcoin, depois que a Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA) concedeu alívio temporário para permitir que plataformas negociem ações tokenizadas do mercado americano. Coinbase (+5,75%), Strategy (+4,81%) e Robinhood (+5,16%) fecharam sessão com fortes ganhos.

Os papéis da Moderna ainda subiram mais de 8%, com investidores repercutindo a descoberta da farmacêutica em vacinas para câncer em estágio avançado, além de uma onda de elevação nas recomendações de analistas e no preço-alvo da ação.

*Com informações da Dow Jones Newswires