FATORES - ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD
FATORES DE AGOSTO
Data Fator da TR
POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)
SETEMBRO
18 0,6717%
19 0,6716%
20 0,6698%
21 0,6446%
22 0,6469%
23 0,6699%
24 0,6718%
25 0,6718%
26 0,6718%
27 0,6700%
28 0,6455%
OUTUBRO
01 0,6698%
02 0,6697%
03 0,6698%
04 0,6474%
05 0,6156%
06 0,6471%
07 0,6699%
08 0,6717%
09 0,6717%
10 0,6716%
11 0,6697%
12 0,6427%
13 0,6427%
14 0,6696%
15 0,6696%
16 0,6695%
NOVA POUPANÇA (com aplicação a partir de 04/05/12)
SETEMBRO
17 0,6717%
18 0,6717%
19 0,6716%
20 0,6698%
21 0,6446%
22 0,6469%
23 0,6699%
24 0,6718%
25 0,6718%
26 0,6718%
27 0,6700%
28 0,6455%
OUTUBRO
01 0,6698%
02 0,6697%
03 0,6698%
04 0,6474%
05 0,6156%
06 0,6471%
07 0,6699%
08 0,6717%
09 0,6717%
10 0,6716%
11 0,6697%
12 0,6427%
13 0,6427%
14 0,6696%
15 0,6696%
16 0,6695%
TBF
JULHO
AGOSTO
03 1,0999%
04 1,0986%
05 1,0909%
06 1,0457%
07 0,9980%
10 1,0463%
11 1,0439%
14 0,9486%
17 1,0447%
SETEMBRO
01 0,9971%
02 0,9937%
03 0,9962%
04 0,9527%
08 1,0454%
09 1,0437%
10 1,0408%
11 0,9951%
14 0,9924%
15 0,9914%
16 0,9893%
TR
AGOSTO
17 0,1687%
18 0,1687%
19 0,1687%
20 0,1687%
21 0,1687%
22 0,1687%
23 0,1687%
24 0,1687%
25 0,1687%
26 0,1687%
27 0,1687%
28 0,1687%
29 0,1687%
30 0,1687%
31 0,1687%
SETEMBRO
01 0,1687%
02 0,1687%
03 0,1687%
04 0,1687%
05 0,1687%
06 0,1687%
07 0,1687%
08 0,1687%
09 0,1687%
10 0,1687%
11 0,1687%
12 0,1687%
13 0,1687%
14 0,1687%
15 0,1687%
16 0,1687%