FATORES - ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD

FATORES DE AGOSTO

Data Fator da TR

POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)

SETEMBRO

18 0,6717%

19 0,6716%

20 0,6698%

21 0,6446%

22 0,6469%

23 0,6699%

24 0,6718%

25 0,6718%

26 0,6718%

27 0,6700%

28 0,6455%

OUTUBRO

01 0,6698%

02 0,6697%

03 0,6698%

04 0,6474%

05 0,6156%

06 0,6471%

07 0,6699%

08 0,6717%

09 0,6717%

10 0,6716%

11 0,6697%

12 0,6427%

13 0,6427%

14 0,6696%

15 0,6696%

16 0,6695%

NOVA POUPANÇA (com aplicação a partir de 04/05/12)

SETEMBRO

17 0,6717%

18 0,6717%

19 0,6716%

20 0,6698%

21 0,6446%

22 0,6469%

23 0,6699%

24 0,6718%

25 0,6718%

26 0,6718%

27 0,6700%

28 0,6455%

OUTUBRO

01 0,6698%

02 0,6697%

03 0,6698%

04 0,6474%

05 0,6156%

06 0,6471%

07 0,6699%

08 0,6717%

09 0,6717%

10 0,6716%

11 0,6697%

12 0,6427%

13 0,6427%

14 0,6696%

15 0,6696%

16 0,6695%

TBF

JULHO

AGOSTO

03 1,0999%

04 1,0986%

05 1,0909%

06 1,0457%

07 0,9980%

10 1,0463%

11 1,0439%

14 0,9486%

17 1,0447%

SETEMBRO

01 0,9971%

02 0,9937%

03 0,9962%

04 0,9527%

08 1,0454%

09 1,0437%

10 1,0408%

11 0,9951%

14 0,9924%

15 0,9914%

16 0,9893%

TR

AGOSTO

17 0,1687%

18 0,1687%

19 0,1687%

20 0,1687%

21 0,1687%

22 0,1687%

23 0,1687%

24 0,1687%

25 0,1687%

26 0,1687%

27 0,1687%

28 0,1687%

29 0,1687%

30 0,1687%

31 0,1687%

SETEMBRO

01 0,1687%

02 0,1687%

03 0,1687%

04 0,1687%

05 0,1687%

06 0,1687%

07 0,1687%

08 0,1687%

09 0,1687%

10 0,1687%

11 0,1687%

12 0,1687%

13 0,1687%

14 0,1687%

15 0,1687%

16 0,1687%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se