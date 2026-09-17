Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi se tornaram pais pela segunda vez. Após a adoção da primeira filha, o casal passa pelo mesmo processo e recebe o novo membro da família.

Segundo a revista People, a família aumenta pouco mais de um ano após o casal adotar a filha, em agosto de 2025.

"Neste verão, demos as boas-vindas à nossa doce filhinha, adotada. Estamos extremamente felizes em embarcar neste lindo próximo capítulo da maternidade e paternidade, com paz e privacidade", escreveu a atriz, à época.

O casal planeja mais filhos?

Em junho, a estrela de Stranger Things comentou sua relação com a maternidade. Ao podcast Not Gonna Lie, ela disse que "não é que eu não queira" ter filhos biológicos, e revelou que "sempre quis adotar".

Ela comentou que essa ligação vem desde sua infância: "Toda vez que eu estava em casa, quando tinha uns 5 ou 6 anos, meus pais diziam: ?Você tem suas bonecas?. Todas eram adotadas. Eu nunca tive nenhuma. E nunca fingi estar grávida".

"Adoção é amor", completou. "Adoção é para sempre."