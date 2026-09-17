Basta uma pesquisa rápida no Google para encontrar diversos anúncios de carros vendidos como "só para rodar". Normalmente, esses veículos aparecem com preços bastante atrativos, muito abaixo da tabela Fipe e da média do mercado, mas escondem um grande problema: sua circulação é ilegal.

Na maioria dos casos, esses automóveis acumulam pendências como IPVA, licenciamento e multas em atraso. Em situações mais graves, podem até ser produto de roubo, furto ou apropriação indébita. Como consequência, não é possível transferir a propriedade para o nome do novo dono.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que a transferência de propriedade seja realizada em até 30 dias após a compra e exige que o licenciamento anual esteja em dia. Circular com um veículo irregular pode resultar em multa, apreensão e, nos casos em que houver origem criminosa, até mesmo em uma investigação por receptação.

Troca por 'criações'

"O suposto proprietário do veículo alegou ter negociado pelo valor de R$ 25.000 entre dinheiro em espécie e criações. Condutor e veículo foram levados à 14.ª Delegacia Regional de Tauá para os procedimentos cabíveis."

O trecho acima foi publicado pela Força Tática de Tauá (CE), em 2023, e relata a apreensão de um carro que havia sido alugado em 2014 e nunca foi devolvido à locadora.

Na época, a gerente da empresa era Valéria de Freitas Mendes, hoje conhecida nas redes sociais como @valconsultoriaautomotiva. Segundo ela, o veículo valia cerca de R$ 80 mil, mas acabou sendo negociado na modalidade "só pra rodar" por apenas R$ 25 mil (parte em dinheiro, parte em animais) justamente por causa das graves irregularidades.

Hoje, Valéria trabalha com consultoria automotiva e avaliação de veículos. Ela afirma que situações como essa reforçam por que não recomenda a compra de carros anunciados como "só para rodar". Valéria também alerta para outro risco: a possibilidade de o veículo ter origem criminosa.

Além da documentação e da procedência, a segurança também merece atenção. Mesmo quando o preço parece uma oportunidade, a falta de manutenção pode transformar a economia inicial em um prejuízo muito maior.

"Ao comprar um carro barato, não dá para ignorar pneus e freios. Também é imprescindível verificar se os cintos de segurança estão em pleno funcionamento", aconselha.

Como verificar pendências

Antes de fechar negócio, vale dedicar alguns minutos para conferir a situação do veículo. Com a placa e o número do Renavam, é possível consultar no site do Detran do Estado onde o carro está registrado se há débitos de IPVA e licenciamentos em aberto, multas não pagas ou restrições administrativas.

Também é importante verificar se existe registro de roubo ou furto, histórico de leilão e bloqueios judiciais ou financeiros que impeçam a transferência de propriedade. Se a loja se recusar a fornecer essas informações ou demonstrar resistência às consultas, já é um forte sinal de alerta.