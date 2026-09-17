A BYD informou ao JC que planeja produzir 3 mil unidades da Mako por mês nesta fase inicial. Para dimensionar a ambição, a Fiat Toro somou 5.707 emplacamentos em agosto e 37.403 nos oito primeiros meses do ano, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A média da rival no acumulado é de aproximadamente 4.675 unidades mensais.

Produção, todavia, não equivale a vendas. Até porque nem toda Mako feita em Camaçari ficará no Brasil. A picape também será vendida no México e na Argentina. O plano materializa a estratégia antecipada por Stella Li, vice-presidente executiva da BYD, de transformar o complexo baiano em plataforma de exportação para a América Latina, a começar pelos dois países.

No mercado brasileiro, a intenção declarada é disputar toda a faixa de preços da Toro. Hoje, a intermediária da Fiat parte de R$ 167.490 na versão Endurance Turbo 270 flex e chega a R$ 238.490 na Ranch turbodiesel 4x4. A sinalização permite esperar uma Mako de entrada abaixo dos R$ 200 mil, embora a BYD ainda não tenha confirmado os valores das versões GL e GS.

Além da promessa de preços competitivos, a Mako terá como trunfo seu sistema híbrido plug-in flex, com bateria recarregável na tomada e capacidade de rodar apenas com eletricidade. Na Toro MHEV, o sistema de 48 volts tem apenas função auxiliar, recuperando energia nas desacelerações e mitigando emissões do motor a combustão. É uma eletrificação de atuação limitada.