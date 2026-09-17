Comprar um modelo com câmbio automático virou prioridade para quem enfrenta o trânsito diário das grandes cidades. Além do conforto ao volante, a simplificação nos exames práticos de habilitação acelerou a procura por veículos sem pedal de embreagem no mercado nacional.

Mesmo com os reajustes recentes, ainda há alternativas acessíveis para quem busca se livrar das trocas manuais. A má notícia é que não há nenhum modelo abaixo de R$ 100 mil nessa categoria.

A seguir, o Jornal do Carro lista os cinco carros automáticos mais baratos do Brasil, destacando valores atualizados, conjuntos mecânicos e pacotes de equipamentos. Confira o ranking:

1. Chevrolet Onix Eco AT - R$ 103.190

A Chevrolet assumiu a liderança do segmento de entrada sem pedal de embreagem com o Onix Eco. Criada para se beneficiar dos incentivos tributários do Programa Mover, a versão adota o motor 1.0 turbo de três cilindros calibrado para rodar exclusivamente com etanol, sempre acoplado à caixa automática de seis marchas.

O modelo se destaca na segurança ao trazer seis airbags de série - dois frontais, dois laterais e dois de cortina - e controles de tração e estabilidade. O pacote de conveniência inclui central multimídia MyLink de 8 polegadas, acendimento automático dos faróis, chave presencial, controlador automático de velocidade e rodas de aço de 15 polegadas com calotas.

2. Chevrolet Onix Plus Eco AT - R$ 106.990

O Onix Plus Eco ocupa a segunda colocação e garante o posto de sedã automático mais barato do País. Ele repete a cartilha do hatch ao empregar o propulsor 1.0 turbo dedicado ao combustível vegetal e o câmbio automático de seis marchas, posicionando-se como porta de entrada de toda a linha do três-volumes.

Seu grande trunfo frente aos hatches da lista é o porta-malas de 469 litros, ideal para famílias ou motoristas de aplicativo. A lista de itens mantém o padrão da linha Eco, trazendo seis airbags, central multimídia de 8 polegadas, chave presencial, trio elétrico e ar-condicionado.

3. Fiat Argo Drive 1.3 AT - R$ 108.990

O Fiat Argo Drive 1.3 se consolidou como uma das opções mais acessíveis com câmbio CVT (continuamente variável) de sete marchas simuladas. O modelo utiliza o conhecido motor 1.3 Firefly de quatro cilindros, combinação que prioriza a confiabilidade mecânica e a economia de combustível no uso urbano.

De série, o compacto traz faróis Full LED, central multimídia Uconnect de 7 polegadas com espelhamento sem fio, controlador automático de velocidade, banco do motorista com regulagem de altura e monitor de pressão dos pneus. A segurança conta com controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e airbags frontais.

4. Volkswagen Polo Sense AT 6 - R$ 112.990

A versão automática mais acessível do Polo - desconsiderando o Polo Track, oferecido apenas com câmbio manual - traz uma lista de equipamentos mais básica. No pacote de segurança, há apenas os dois airbags frontais obrigatórios por lei, o que o coloca em desvantagem frente ao Onix.

O modelo oferece ar-condicionado, vidros elétricos nas quatro portas com função one touch, volante com aletas para troca de marchas e partida por botão.

A central multimídia é maior que a do concorrente da Chevrolet, com tela de 10,1 polegadas, mas as rodas seguem sendo de aço, aro 15, com calotas.

5. Citroën C3 You! Turbo 200 AT - R$ 116.990

Na quinta posição, o Citroën C3 You! ostenta o título de hatch automático mais potente e veloz da faixa de entrada. Equipado com o motor 1.0 Turbo 200 da Stellantis, entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque em conjunto com o câmbio CVT com simulação de sete marchas.

Além do fôlego extra sob o capô, o compacto francês é o mais completo da lista: vem de fábrica com rodas de liga leve aro 15, ar-condicionado automático digital, bancos em revestimento premium, câmera de ré e tela multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio. Em segurança, conta com airbags duplos frontais e assistente de partida em rampa.