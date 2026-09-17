Maria Amélia de Almeida Teles, a conhecida como Amelinha Teles, morreu aos 81 anos. Uma das vítimas da repressão durante a ditadura militar brasileira (1964-1985), a escritora e militante feminista teve a morte comunicada por amigos nas redes sociais na terça-feira, 15.

Nascida em Contagem, Minas Gerais, Amelinha militou no Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e se tornou uma das vozes de denúncia da violência praticada pelo regime militar. Sua atuação política a colocou entre as vítimas da repressão durante os anos de chumbo.

Em 1972, ela foi presa e torturada nas dependências do Destacamento de Operações e Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), em São Paulo. Entre os responsáveis pelas sessões de tortura estava o major do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra. Naquele período, o marido de Amelinha, César Augusto Teles, e o companheiro de militância Carlos Nicolau Danielli também foram presos e levados ao órgão de repressão.

Amelinha testemunhou o assassinato de Danielli. Seus dois filhos, então com 4 e 5 anos, também foram sequestrados e levados ao DOI-Codi, onde foram obrigados a presenciar as torturas sofridas pelos pais.

A experiência da repressão marcou a trajetória de Amelinha e também sua produção intelectual. Ela integrou a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos e dedicou parte de sua atuação à preservação da memória sobre os crimes cometidos durante a ditadura e à defesa dos direitos das mulheres.

Entre seus livros estão Contos da Cela Três, com memórias escritas em 1973, durante o período em que esteve presa; Breve História do Feminismo no Brasil; e O Que São os Direitos Humanos das Mulheres?.