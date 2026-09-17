São 162 exemplares da publicação O Guri, de 1940 e 1950, um exemplar do Almanak Administrativo Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro para o ano bissexto de 1848, organizado e redigido por Eduardo Laemmert, além do Almanaque dos Heróis Comandado por Superman, de 1949.

As peças foram recuperadas pela Polícia Federal em 2020 e entregues à Biblioteca Nacional após análise técnica.

No total, a equipe da própria biblioteca examinou 217 itens, entre publicações seriadas e outros documentos, com o objetivo de determinar a procedência.

Carimbos, registros patrimoniais, etiquetas, códigos de identificação e outras características das publicações foram consideradas a fim de vincular as obras ao acervo.



No caso de diversos fascículos de O Guri, também foram analisados procedimentos históricos usados pela instituição para a organização e identificação de volumes e fascículos.

Na edição da revista do Superman foi identificado, inclusive, registro e carimbo da Biblioteca Nacional.

Operação da PF

A Operação Dom Pedro II foi deflagrada para localizar e recuperar obras bibliográficas relacionadas ao patrimônio público e cultural brasileiro.

A devolução ocorreu em cumprimento da decisão da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

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