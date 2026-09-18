A CoreWeave pretende levantar recursos com uma oferta de US$ 3 bilhões em dívida conversível e, separadamente, estabeleceu um programa de venda de ações no mercado para emitir até 35 milhões de papéis. A empresa disse nesta quinta-feira, 17, que continua vendo demanda forte por capacidade de computação voltada a inteligência artificial (IA).

A provedora de infraestrutura em nuvem afirmou que pretende oferecer US$ 3 bilhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2033, em colocação privada destinada a investidores institucionais qualificados. Os compradores iniciais terão opção de adquirir até mais US$ 500 milhões em títulos.

Segundo a companhia, juros, taxa de conversão e demais termos serão definidos no momento da precificação. Parte dos recursos será usada para operações de "capped call" (estrutura para limitar a diluição potencial ligada à conversão), e o restante irá para fins corporativos gerais.

Além disso, a CoreWeave criou um programa "at-the-market" (ATM), que permitirá a emissão e venda, de tempos em tempos, de até 35 milhões de ações ordinárias Classe A. A empresa afirma que o mecanismo busca dar flexibilidade contínua de financiamento e apoiar o esforço de migrar seu perfil de crédito corporativo para grau de investimento.

O anúncio ocorre enquanto a CoreWeave afirma que a demanda persistente por computação para IA tem elevado preços. De acordo com a empresa, contratos recentes de curto prazo chegaram a cerca de US$ 40 milhões por megawatt ao ano, em base anualizada.

Para atender ao aumento de demanda, a companhia disse ter ampliado sua capacidade total de energia contratada para aproximadamente 4,2 gigawatts em 11 de agosto, ante 3,7 gigawatts no fim do segundo trimestre.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast