A Lockheed Martin assinou um acordo com o Departamento de Guerra dos Estados Unidos para produzir e entregar com mais rapidez seus mísseis de "superioridade aérea", segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 17.

A empresa informou que o entendimento envolve o AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, arma compatível com diferentes aeronaves da Força Aérea e da Marinha americanas. De acordo com a Lockheed, o míssil tem maior alcance e é mais eficaz do que os armamentos ar-ar atualmente em uso.

Segundo a companhia, o acordo serve como base para um contrato de aquisição plurianual, que ainda depende de aprovação do Congresso. A Lockheed afirma que um contrato de vários anos daria previsibilidade de demanda no longo prazo, permitindo fortalecer e ampliar a base industrial de defesa ligada ao programa.

A empresa disse ainda que apoiará os investimentos necessários para viabilizar o aumento do ritmo de produção previsto no acordo. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado