A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira, 16, por ampla maioria, um projeto que busca fazer com que data centers de inteligência artificial (IA) arquem com os custos elevados de energia associados à sua operação, em uma tentativa de responder a uma preocupação crescente do eleitorado antes das eleições de meio de mandato. A proposta passou por 417 votos a 3, no que era esperado ser o último dia de trabalhos em Washington antes do pleito.

O texto determina que reguladores estaduais de serviços públicos considerem um padrão para que concessionárias cobrem dos data centers o custo integral da nova geração de energia e das melhorias de transmissão necessárias para atendê-los. Na prática, o projeto funciona como uma recomendação federal, preservando a autonomia dos estados na regulação dos mercados de eletricidade.

Parte dos parlamentares, porém, defende uma moratória total para data centers de IA até a criação de salvaguardas que garantam que a tecnologia seja segura e eficaz e que as instalações não elevem tarifas nem causem danos ambientais. Mais de 100 democratas assinaram nesta semana uma carta pedindo ao presidente da Câmara, Mike Johnson, que mantenha a Casa em sessão neste mês até que o Congresso avance em proteções consideradas relevantes para IA.

Johnson afirmou que o projeto aprovado "encontra o equilíbrio certo" entre proteger comunidades locais e manter os EUA na vanguarda do desenvolvimento de IA.

O debate expôs avaliações opostas sobre os benefícios dos data centers. O líder da maioria, Steve Scalise, disse que um empreendimento em Richland Parish, na Louisiana, gerou bônus de até US$ 50 mil para professores locais devido ao aumento de arrecadação. Pallone, por outro lado, disse que há preocupações reais e acusou Trump e líderes republicanos de ignorá-las. Ele citou uma postagem do presidente sugerindo que comunidades contrárias a data centers querem permanecer "atrasadas e pobres".

Uma pesquisa da AP-NORC e do Energy Policy Institute da Universidade de Chicago indica que quase dois terços dos americanos estão muito ou extremamente preocupados com o impacto dos data centers nos preços de energia e 57% têm o mesmo nível de preocupação com efeitos sobre o abastecimento de água.

Autor do projeto, o republicano Gabe Evans afirmou que os EUA precisam expandir seu sistema elétrico para atender à demanda ou correm o risco de depender de países como a China na infraestrutura digital. "Não podemos acelerar esse crescimento às custas de americanos que trabalham duro para pagar a conta de luz no fim do mês", disse. Fonte: Associated Press.

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