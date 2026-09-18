O aeroporto internacional do Rio, o Galeão, vai ampliar a malha aérea cargueira com uma terceira frequência semanal da Atlas Air, a partir deste mês. A ampliação ocorre com a expansão do e-commerce internacional após a isenção do imposto de importação para compras de até US$ 50, conhecido como "taxa das blusinhas".

O novo voo será operado com Boeing 747-400 e fará a rota Miami-Rio de Janeiro-Lima-Miami, com chegada prevista ao aeroporto carioca aos domingos. A companhia já mantém operações às terças e quintas-feiras.

De acordo com a RIOGaleão, concessionária que opera o terminal, a sanção da lei que zerou o imposto de importação, em 10 de setembro, reforçou o avanço do e-commerce internacional. A isenção estava em vigor desde 12 de maio por medida provisória e, segundo o aeroporto, já vinha impactando o volume de remessas.

No primeiro trimestre de 2026, o Galeão registrou média mensal de 3,5 milhões de encomendas internacionais. Entre junho e agosto, o número subiu para 5,6 milhões por mês, uma alta de 60%. Agosto foi o terceiro mês seguido acima de cinco milhões de encomendas.

A nova frequência foi viabilizada para atender a demanda, mas também deve beneficiar setores como petróleo e gás, aeronáutica, farmacêutico, químico e automotivo, ao ampliar a oferta na rota Estados Unidos-Rio de Janeiro e estimular a competitividade do frete aéreo. Além dos voos da Atlas, o terminal também recebe cargueiros regulares da Latam e da Cargolux.

"A chegada de uma terceira frequência semanal da Atlas Air demonstra a capacidade de resposta rápida ao crescimento do ecommerce internacional", disse o gerente comercial do RIOGaleão Cargo, Leandro Lopes, em nota.