A Vallourec informou que fechou um contrato com a Subsea7 para fornecer tubos sem costura de aço carbono e revestimento com isolamento térmico para o projeto Sepia 2, desenvolvido pela Petrobras no pré-sal da Bacia de Santos, no litoral do Brasil.

Segundo a companhia, o contrato ocorre após a Subsea7 ter obtido da Petrobras um contrato do tipo EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation) para o Sepia 2. A Vallourec afirmou que garantiu, em uma oferta integrada, todo o escopo de fornecimento de tubos de linha (line pipe) de aço carbono e do revestimento externo do projeto.

Pelo acordo, a Vallourec vai fornecer cerca de 130 quilômetros de risers rígidos e linhas de escoamento (flowlines), o que representa mais de 15 mil toneladas de tubos de linha de aço carbono para "sour service" (uma especificação para tubos e equipamentos).

A produção será feita na unidade de Jeceaba, em Minas Gerais, e a aplicação do revestimento de isolamento térmico ocorrerá na planta Vallourec Coating Solutions, em Serra, no Espírito Santo.

O Sepia 2 fica em águas ultraprofundas da Bacia de Santos, a aproximadamente 280 quilômetros da costa brasileira, e é desenvolvido por um consórcio liderado pela Petrobrás.

O projeto inclui 15 poços e um duto de exportação conectado a uma nova unidade FPSO (Floating Production Storage and Offloading), que será instalada a uma profundidade de cerca de 2.170 metros.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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