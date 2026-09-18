A SK Hynix e seu sindicato fecharam um acordo revisado de remuneração que amplia a parcela em dinheiro dos bônus especiais, atrelados ao salto de lucros impulsionado pelo boom da inteligência artificial (IA).

O sindicato da fabricante sul-coreana de chips de memória aprovou a nova proposta, segundo executivos da empresa. Pelo acordo, os bônus serão pagos metade em dinheiro e metade em ações. O texto recebeu apoio de 57,08% dos sindicalizados que participaram da votação.

Em agosto, a entidade havia rejeitado um acordo anterior que previa 40% dos bônus em dinheiro e 60% em ações, parte delas sujeita a um período de bloqueio.

No ano passado, a SK Hynix concordou em destinar 10% do lucro operacional anual a bônus especiais.

A ação da empresa fechou em alta de 4,08% na Bolsa de Seul nesta quarta-feira. Em Nova York, o ADR da SK Hynix avançava 2,6% por volta das 7h20 (de Brasília), também após relatos de que a companhia negocia uma parceria com a Intel para fabricar chips nos EUA.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.