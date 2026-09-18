O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 15, que a concentração de mercado em poucas empresas é um fator para rever a transferência de linhas do metrô à iniciativa privada. Em entrevista ao SP1, da TV Globo, o governador elogiou a operação da companhia estatal e defendeu que ela assuma a Linha 17-Ouro, prevista no contrato da ViaMobilidade.

"Começamos a perceber que também não pode ter uma concentração de mercado na mão de poucas empresas. Seria algo não saudável", declarou. "Estamos vendo que o metrô faz uma operação de excelência. Temos algumas das linhas mais carregadas do mundo e o metrô consegue fazer isso bem."

Tarcísio foi questionado sobre a declaração feita em junho de que não privatizaria mais linhas do metrô e sobre os planos para a rede de transporte sobre trilhos em um eventual segundo mandato.

O governador de SP afirmou ainda que a retirada da Linha 17-Ouro do contrato da ViaMobilidade, que também abrange a Linha 5-Lilás, geraria um reequilíbrio econômico-financeiro favorável ao Estado, por se tratar de uma linha deficitária. A intenção, afirmou, é utilizar esse valor na ampliação da Linha 5 até o bairro Jardim Ângela, na zona leste da capital.

"Esse valor que vamos gerar a favor do Estado, eu vou utilizar, por exemplo, na ampliação da Linha 5 em direção ao Jardim Ângela. São mais duas estações que vamos fazer, do Capão Redondo para o Jardim Ângela", disse.

Prazos de entrega

Tarcísio previu para até 2030 as extensões da Linha 2-Verde até a Penha, da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra e da Linha 5-Lilás até o Jardim Ângela, além das linhas de trem 11 até César de Souza, 13 até Bonsucesso e 12 até Suzano. O trecho da Linha 2 até Guarulhos ficaria para meados de 2032.

Para a Linha 6-Laranja, o governador prometeu operação entre Brasilândia e Perdizes no fim deste ano e até São Joaquim no fim de 2027. Já o trem intermetropolitano deve começar a operar em 2029, segundo o governador.

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