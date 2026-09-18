A Allianz Global Investors (AllianzGI) e a BTG Pactual Asset Management anunciaram parceria estratégica de distribuição voltada ao mercado offshore dos Estados Unidos e a principais países da América Latina, incluindo Brasil, Argentina e Uruguai. Pelo acordo, a BTG Pactual Asset distribuirá estratégias de investimento da AllianzGI em mercados públicos e privados como distribuidora terceirizada, segundo comunicado.

As empresas afirmaram que a parceria combina a gestão ativa global da AllianzGI com a rede regional da BTG Pactual Asset, incluindo uma equipe dedicada com mais de 30 profissionais focados em distribuição na América Latina e no mercado offshore dos EUA.

O objetivo, segundo o texto, é ampliar o acesso de investidores da região a estratégias internacionais.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado