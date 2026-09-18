A Petrobras fechou um acordo de compra e venda de Gás Natural Liquefeito (GNL) de longo prazo com a Sempra Infrastructure, companhia norte-americana subsidiária da Sempra. O contrato, assinado no fim de agosto, prevê a compra, pela estatal brasileira, de 0,8 milhão de toneladas por ano (mtpa) de GNL por um período de 20 anos, com suprimento a partir do Terminal de Liquefação de GNL de Port Arthur, no Texas, Estados Unidos. A informação, divulgada no período da noite da segunda-feira, 14, é da Agência Petrobras.

O terminal, em construção pela Sempra, conta com acesso a recursos de gás natural norte-americanos e infraestrutura logística integrada.

Para a Petrobras, a contratação de volumes de longo prazo contribui para "reduzir a exposição da companhia à volatilidade do mercado spot, fortalece a gestão de riscos do portfólio de gás natural e amplia a capacidade da companhia de atender aos seus contratos de forma mais flexível e segura".