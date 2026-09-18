O Itaú Unibanco anunciou a consolidação de suas operações de banco corporativo e de investimento na Europa em Luxemburgo, integrando as atividades de Corporate and Investment Banking (CIB) e Global Markets sob uma única estrutura bancária, o Itaú Europe.

Segundo o banco, a nova plataforma atende cerca de 350 empresas europeias e mais de 50 contas globais de renda variável e renda fixa.

A mudança, de acordo com o comunicado, busca simplificar a estrutura do grupo na Europa, agilizar a governança e aumentar a eficiência, mantendo a cobertura de clientes na região.

Para a instituição, o movimento reforça a ambição de conectar Europa e América do Sul e deve permitir aprofundar o relacionamento com clientes e oferecer uma experiência mais integrada entre os negócios.

O Itaú Europe opera desde 1º de junho de 2026, após obtenção de licença bancária e a conclusão da fusão com a antiga operação do banco em Portugal, e é supervisionado pela CSSF e pelo Banco Central Europeu (BCE).

A estrutura prevista reunirá no Itaú Europe as operações bancárias de Portugal e do Reino Unido e os negócios de wealth management no Hemisfério Norte.

O banco destaca que a reorganização acompanha mudanças regulatórias na Europa, incluindo a implementação da CRD VI, prevista para janeiro de 2027.

Segundo o comunicado, a operação europeia oferece soluções como crédito corporativo, financiamento ao comércio exterior, assessoria financeira e produtos de renda fixa, renda variável e derivativos, além de apoiar clientes europeus com operações na América Latina e sul-americanos com estratégias internacionais.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado