A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou nesta segunda-feira (14) que estima que a capacidade de energia nuclear pode mais que triplicar até 2060, em meio à crescente demanda por eletricidade e segurança energética com o boom da inteligência artificial (IA). Em post na rede X, a agência da ONU disse que reatores modulares pequenos estão prestes a se tornar uma fonte significativa e nova de energia limpa, diante da necessidade crescente de compensar reatores que estão sendo desativados.

Em paralelo, o diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi, afirmou que houve "progresso histórico" com a Síria para esclarecer e resolver questões pendentes relacionadas às atividades nucleares, mas que, no Irã, a situação de supervisão do programa nuclear se deteriorou em 2026.

"Exceto por uma inspeção na usina nuclear de Bushehr em junho, não realizamos atividades de verificação em campo no Irã há mais de seis meses. A falta de informações sobre material nuclear previamente declarado e o acesso a instalações para verificá-lo é uma questão de séria preocupação e precisa ser abordada com a máxima urgência", escreveu Grossi no X após a 70ª Conferência Geral da AIEA, em Viena.

Segundo ele, um retorno à diplomacia e às negociações - visando encontrar uma solução para as questões nucleares de Teerã - é imperativo, e a agência está pronta para apoiar tais esforços, pois a situação do programa nuclear iraniano tem implicações para o regime global de não proliferação.

O diretor-geral ainda comentou que a Coreia do Norte continua seu programa de armas nucleares, em violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, servindo como um "lembrete das consequências de ultrapassar linhas vermelhas".