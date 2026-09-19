O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o compromisso do governo Lula é não fazer novos aportes nos Correios depois do valor previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, de R$ 6 bilhões. Ele criticou a gestão da estatal feita pelo governo Jair Bolsonaro (PL), dizendo que a empresa ficou atrasada e acumulou deficiências em custo de pessoal, em investimento em tecnologia e em novas fronteiras de mercados.

"Nós identificamos esse problema e trocamos a direção. Estamos exigindo do novo presidente, que tem feito um bom trabalho, que melhore [a gestão] e coloque os Correios na vanguarda. Se é investimento [que precisa ser feito], seja público, seja com os bancos, que se faça. Mas isso vai ser uma vez, para que os Correios virem a página. A nossa ideia e o nosso compromisso é não colocar dinheiro nos Correios depois desse aporte que está sendo previsto para o ano que vem", afirmou Durigan em entrevista ao portal UOL.

Na avaliação dele, o aporte contratado para o próximo ano vai viabilizar a retomada dos Correios. "Os Correios vão fazer parceria com a iniciativa privada, olhar as diferentes oportunidades no mercado, vai inovar, vai diversificar o mapa de serviços e vai parar de precisar de investimento público", defendeu.

Bets

Na entrevista, Durigan ainda afirmou que estão em análise restrições à publicidade e ao design dos jogos. E disse ser possível que novas medidas venham ainda este ano, "para que a gente siga protegendo as famílias de mais endividamento e de perda de renda".

"Tem uma série de coisas que nós estamos estudando: restrições de publicidade e o próprio design desses aplicativos. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um jogo que diz assim: 'Você aperta uma vez esse botão e vai jogar automaticamente 100 vezes'. É razoável que exista isso? Ou, para que o apostador jogue 100 vezes, ele precisa tomar 100 decisões de jogar? Esse tipo de debate me parece fazer muito sentido para uma sociedade que tem ainda uma renda per capita baixa comparada", sustentou.

Questionado sobre a arrecadação com as bets, o ministro respondeu que esse não é um tema prioritário quando se discute esse assunto. Como mostrado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo Lula prepara uma Medida Provisória para proibir a atuação de cassinos online - popularmente conhecidos por bets - ainda antes da eleição, marcada para o início de outubro.

A MP foi elaborada pelo Ministério da Fazenda, que tem uma secretaria específica para tratar do tema, e está sob avaliação do Palácio do Planalto neste momento, relatam fontes. A expectativa é de que a medida seja publicada e enviada ao Congresso Nacional nos próximos dias, ainda antes do 1º turno das eleições.