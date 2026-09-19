A Xenon Pharmaceuticals informou que suspendeu voluntariamente a inscrição de novos participantes em estudos do remédio experimental azetukalner para tratamento de depressão e transtorno bipolar, após a ocorrência de eventos adversos nas pesquisas. A biofarmacêutica canadense disse na quinta-feira, 17, que a pausa é uma medida de precaução, enquanto a Xenon consulta seu comitê de monitoramento de segurança de dados. Os participantes já incluídos nos estudos continuarão.

A empresa afirmou que os eventos observados - assim como sua frequência e gravidade - são compatíveis com o perfil de segurança e tolerabilidade já conhecido do azetukalner, mas não haviam aparecido em um estudo anterior.

A Xenon espera que a suspensão seja temporária e disse estar avaliando ajustes de dose para ajudar a mitigar os eventos adversos.

O azetukalner também está sendo testado como tratamento para convulsões. Também ontem, a Xenon afirmou ter apresentado à Food and Drug Administration (FDA), a agência reguladora de medicamentos dos EUA, um pedido de aprovação do fármaco para o tratamento de convulsões focais. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado