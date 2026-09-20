Um menino de 11 anos que vive com a avó no interior do Ceará enfrenta a doença da cuidadora e o medo de ser obrigado a morar com o pai. Essa é a história de Feito Pipa, filme dirigido por Allan Deberton que vai representar o Brasil na disputa por uma indicação ao prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2027.

O longa é protagonizado por Yuri Gomes, que interpreta o menino Gugu, e Teca Pereira, que vive a avó Dilma. Nas redes sociais, Yuri comemorou a escolha do filme para representar o Brasil.

Estou imensamente feliz em saber que Feito Pipa foi o filme escolhido para representar o cinema brasileiro na disputa pelo Oscar 2027! É uma felicidade enorme fazer parte dessa história e ver o nosso filme chegando cada vez mais longe. Que Feito Pipa continue voando alto e levando a nossa história para o mundo.

Lázaro Ramos, que interpreta o pai de Gugu, se emocionou ao falar da produção.

O Feito Pipa eu acho que é um filme que o Brasil precisa e merece (conhecer), pela linguagem, um jeito de fazer cinema que só a gente aqui no Brasil sabe fazer, pelos temas que trata, pelas atuações, pela direção, pelo roteiro, disse.

Produtora do filme, Karen Castanho disse que a seleção é uma conquista maiúscula.

O que nos deixa muito orgulhosos nessa parceria é o fato de ser um filme genuinamente brasileiro, muito regional, mas, ao mesmo tempo, com sentimentos e dramaturgia universais, disse.

Prêmios

Antes da seleção para representar o Brasil na disputa pelo Oscar, Feito Pipa foi reconhecido no Festival de Berlim, onde recebeu os prêmios Urso de Cristal de Melhor Filme, concedido pelo Júri Jovem, e o Grand Prix, do Júri Internacional.

A obra também recebeu quatro Kikitos no 54º Festival de Cinema de Gramado: Melhor Filme pelo Júri Popular, Melhor Direção para Allan Deberton, melhor atriz para Teca Pereira e Melhor Ator Coadjuvante para Lázaro Ramos, além de uma menção honrosa pela atuação de Yuri Gomes.

Temas sensíveis

Feito Pipa aborda questões relacionadas a gênero e preconceito. Na história, Gugu é uma criança que gosta de futebol, mas também gosta de dançar e se maquiar. Ele vive uma infância livre e criativa com a avó, mas, quando percebe que ela começa a apresentar sinais de esquecimento, faz de tudo para esconder a doença e não ter que ir morar com o pai homofóbico.

É um filme que é sobre relação familiar, que também é sobre o lugar de ser criança, mas, ao mesmo tempo, de estar passando por muitos terrenos desconhecidos. E ele conta, o Gugu, com o apoio dos amigos para poder tentar escapar desses dilemas, explica o roteirista do filme, Allan Deberton.

O filme estreia nos cinemas brasileiros em 5 de novembro.

Tags:

Allan Deberton | cinema brasileiro | cinema cearense | Feito Pipa | Festival de Berlim | festival de gramado | filmes brasileiros | Lázaro Ramos | Oscar 2027 | Teca Pereira | Yuri Gome