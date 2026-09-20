No elenco estão os solistas Mauro Pagano (tenor), como Salvator Rosa; Francesca Scaini (soprano), como Isabella; Francesco Ellero DArtegna (baixo), como o duque D'Arcos; Gianfranco Cappelluti (barítono), como Masaniello; e Sofiya Solovey (soprano), como Gennariello. A gravação transmitida pela Rádio MEC também conta com a Orchestra Internazionale dItalia e o Coro da Camera di Bratislava.
Composta em 1874, Salvator Rosa foi a quinta ópera de Carlos Gomes e surgiu depois do grande sucesso de O Guarani e da estreia de Fosca. A história se passa em Nápoles, durante a revolta popular de 1647, liderada por Masaniello contra o domínio espanhol. A ópera tem como protagonista o pintor e poeta Salvator Rosa, e combina a história política com um conflito amoroso.
Sobre a Rádio MEC
Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.
A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.
A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.
Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.
Serviço
Ópera Completa - domingo, dia 20/09, às 17h, na Rádio MEC
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Carlos Gome | Ópera Completa | Rádio MEC