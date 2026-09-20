A gravação de uma das óperas de Carlos Gomes de maior sucesso na Itália, com regência de Maurizio Benini, vai ao ar na emissora pública às 17h.

No elenco estão os solistas Mauro Pagano (tenor), como Salvator Rosa; Francesca Scaini (soprano), como Isabella; Francesco Ellero DArtegna (baixo), como o duque D'Arcos; Gianfranco Cappelluti (barítono), como Masaniello; e Sofiya Solovey (soprano), como Gennariello. A gravação transmitida pela Rádio MEC também conta com a Orchestra Internazionale dItalia e o Coro da Camera di Bratislava.

Composta em 1874, Salvator Rosa foi a quinta ópera de Carlos Gomes e surgiu depois do grande sucesso de O Guarani e da estreia de Fosca. A história se passa em Nápoles, durante a revolta popular de 1647, liderada por Masaniello contra o domínio espanhol. A ópera tem como protagonista o pintor e poeta Salvator Rosa, e combina a história política com um conflito amoroso.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Ópera Completa - domingo, dia 20/09, às 17h, na Rádio MEC

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