leva ao ar neste domingo (20), às 20h, mais um episódio inédito da nova temporada do Roda de Choro, que celebra álbuns emblemáticos do gênero musical. A edição, que também pode ser conferida pelos ouvintes naàs sextas, às 22h, destaca os álbuns Choros Imortais, do flautista Altamiro Carrilho.

Lançados em 1964 e 1965, os dois volumes de Choros Imortais figuram entre os melhores discos de choro de todos os tempos. Além de Altamiro Carrilho, as coletâneas contam com o grupo Regional do Canhoto no acompanhamento, Dino 7 Cordas e Meira ao violão, Canhoto no cavaquinho, Orlando Silveira no acordeon e Gilson Martins no pandeiro.

O repertório apresentado durante o programa destaca músicas dos dois álbuns: Doce de Coco (Jacob do Bandolim), Naquele Tempo (Pixinguinha), Língua de Preto (Honorino Lopes), Harmonia Selvagem (Dante Santoro), Ubiratan (Pixinguinha), Evocação (Rubens Leal Brito), Chorei (Pixinguinha e Benedito Lacerda), Sofres Porque Queres (Pixinguinha), Cinco Companheiros (Pixinguinha), Cuidado, Violão (Zé Toledo), Carinhoso (Pixinguinha), Lamentos (Pixinguinha), Sonoroso (Kchimbinho e Del Loro), Arranca Toco (Jaime Tomas Florence), Aperitivo (Mario Rossi e Ayres da Costa Pessoa), Entre Amigos (Raul Silva), Espinha de Bacalhau (Severino Araújo e Fausto Nilo) e O Saci da Flauta (Aldo Taranto e José Mauro).

Ao longo da nova temporada, o Roda de Choro homenageia discos icônicos como Saudades de um clarinete, de K-Ximbinho, que será destaque da próxima edição do programa. A atração segue mesclando seleção musical e entrevistas ao ressaltar grandes nomes e obras do choro.

Sobre o programa

O programa Roda de Choro apresenta artistas clássicos e contemporâneos que fazem do choro um estilo musical brasileiro respeitado mundo afora por sua originalidade e sofisticação. A produção é feita com gravações de grupos, músicos e compositores, ao vivo no estúdio.

A atração mescla seleção musical e entrevistas com instrumentistas e pesquisadores, destacando grandes nomes do choro, lançamentos fonográficos, clubes e festivais.

Serviço

Roda de Choro domingos, às 20h, na Rádio MEC

Roda de Choro sextas-feiras, às 22h, na Rádio Nacional

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