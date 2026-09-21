Um post compartilhado por Rafael C. | AI Builder - Digital Marketing (@rafaeldcunha)

A tempestade arrancou o telhado todo do segundo andar da minha casa, que é um sobrado. As telhas voaram para a casa do meu vizinho e quebraram todo o telhado dele. Caiu telha em cima do carro. Só não aconteceu uma tragédia por Deus mesmo, porque tinha uma mãe e uma filha nessa casa, conta à Agência Brasil.

O desastre aconteceu por volta de 1h30 da manhã.

Os vídeos que Cunha colocou na internet dão a dimensão dos estragos. É possível ver a água inundando toda a sua residência, descendo pela escada, além da total ausência de telhado.

A ventania e as chuvas atingiram também outros imóveis na região onde Cunha vive. Um prédio caiu no centro de Pelotas. A cidade está um caos hoje, diz..