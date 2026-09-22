A frente fria também deve trazer chuva moderada a forte. Na madrugada desta terça-feira, rajadas de vento foram observadas em vários pontos do Rio de Janeiro. De acordo com a Defesa Civil Estadual, Paraty, no litoral sul fluminense, registrou ventos de até 76 km/h.

Nesta manhã, bombeiros tiveram que resgatar praticantes de stand up paddle, na praia de Copacabana, na zona sul da cidade, que se distanciaram da areia devido às rajadas de vento. Ninguém ficou ferido.

O Sistema Alerta Rio, da prefeitura carioca, registrou rajadas fortes ventos de vento, de 72,4 km/h, no Forte de Copacabana, das 5h às 6h desta terça.

Alguns municípios do Grande Rio, inclusive a capital, registraram chuva fraca a moderada na capital durante a manhã. A Defesa Civil orienta a população que evite permanecer próximo a árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pela força dos ventos.

O Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193, em caso de emergência.

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